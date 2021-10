"Severokorejský rakeťák" v kombinéze zastínil Kim Čong-una, baví se jím sociální sítě

Manévry čínské armády poblíž Tchaj-wanu mají za cíl zabránit vyhlášení nezávislosti i zasahování vnějších sil do záležitostí tohoto ostrova. Podle agentury Reuters to ve středu uvedla čínská kancelář pro Tchaj-wan. Čína považuje Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii a hrozí mu, že jej v případě vyhlášení nezávislosti ovládne silou.

Začátkem října vyslala Čína přes 150 vojenských letounů do blízkosti Tchaj-wanu, což byl dosavadní rekord. Letadla sice nenarušila vzdušný prostor ostrova, tchajwanská vláda však přelety označuje za agresivní výpady, které destabilizují regionální stabilitu. Tchajwanský ministr obrany Čch'u Kchuo-čcheng minulý týden uvedl, že napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem je nejhorší za posledních 40 let a že Čína by mohla být do roku 2025 schopná uskutečnit invazi na ostrov.

Šéf čínské kanceláře pro Tchaj-wan Ma Siao-kuang uvedl, že důvodem současného napětí je "spolčení" Demokratické pokrokové strany (DPP) tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen s cizími silami a "provokace" ve formě snah o nezávislost ostrova. Čínské manévry v Tchajwanském průlivu proto označil za zcela oprávněné. Výrazem "spolčení" nejspíše Ma odkazoval na politickou a vojenskou podporu, kterou Tchaj-wanu poskytují Spojené státy. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu, parlament a demokratické zřízení odlišné od vlády jedné strany v pevninské Číně.