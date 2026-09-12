Dřete v posilovně, počítáte každou kalorii a váha jde dolů. Jenže po čase stačí drobný prohřešek a shozené kilogramy jsou zpátky. Mnozí to připisují slabé vůli, nová zjištění biologů však ukazují na docela jiného viníka. V tukové tkáni zůstává skrytá biologická stopa, která se chová, jako by tělo nikdy nezhublo.
Člověk udělá všechno správně. Zhubne, začne se více hýbat, hlídá si jídlo. Jenže pak se kila začnou vracet. Ne proto, že by nutně přestal mít snahu, ale možná proto, že jeho tělo se předchozí nadváhy úplně nevzdalo.
Nová studie japonských vědců ukazuje na překvapivé místo, kde může být část problému ukrytá: v imunitních buňkách uvnitř tukové tkáně. Po obezitě v nich mohou přetrvávat změny ve zpracování RNA, které ovlivňují, jak tuková tkáň funguje i poté, co člověk, respektive v tomto případě myš, zhubne.
Tuk není jen zásobárna energie
Tuková tkáň není jen jakási tělesná spižírna, kam si ukládáme přebytečnou energii. Je to živé prostředí, ve kterém se pohybují cévy, nervové buňky i buňky imunitního systému. A právě ty poslední začaly zajímat japonské vědce.
Zaměřili se na makrofágy. Ty fungují jako buněčná úklidová četa – odklízejí odumřelé a poškozené buňky. Vědci ze Showa Medical University ale zjistili, že obezita může změnit způsob, jakým tyto buňky pracují s genetickými instrukcemi. A překvapivé je, že část těchto změn nezmizí ani poté, co člověk zhubne.
Tělo tedy může shodit kilogramy, ale některé buňky se ještě nějakou dobu chovají, jako by obezita neskončila. Vědci tomu říkají „paměť obezity“. Nejde samozřejmě o paměť jako u člověka, ale o jakousi biologickou stopu, kterou předchozí obezita v buňkách zanechá.
Myši nejdřív vykrmili
Vědecký výzkum probíhal na myších. Aby zjistili, co se v těle po obezitě děje, vědci nejprve myši vykrmili. Potom je nechali zhubnout a sledovali, co se v jejich tukové tkáni změnilo a co zůstalo i po úbytku váhy. Právě u zhubnutých myší narazili na přetrvávající změny v makrofázích. Vědci pak zkusili zasáhnout do mechanismu, který jejich fungování ovlivňoval. Pomocí speciální molekuly upravili zpracování genu nazvaném Scarb1.
A výsledek byl zajímavý. Makrofágy po zásahu znovu lépe odstraňovaly odumřelé buňky a obnovil se také signál spojený s uvolňováním tuku z tukových zásob. Vědcům se tak u myší podařilo částečně zvrátit změnu, která po obezitě v jejich buňkách přetrvávala.
Řešení je možná na dosah
Nová studie navazuje na výzkum z roku 2024 publikovaný v časopise Nature. Ten ukázal, že některé změny v tukové tkáni přetrvávají i po výrazném zhubnutí. U myší navíc ovlivňovaly to, jak tukové buňky reagovaly, když se znovu dostaly k energeticky bohaté stravě. Nová práce k tomu přidává další dílek: stopu po obezitě nemusí nést jen samotné tukové buňky, ale také ty imunitní, které v tukové tkáni žijí.
To může měnit pohled na jojo efekt. Když se po zhubnutí kilogramy vracejí, nemusí jít jen o návrat ke starým návykům. Tělo, které už jednou obezitou prošlo, nemusí být biologicky úplně stejné jako před ní. Pokud se tento mechanismus potvrdí i u lidí, mohl by nabídnout nový způsob, jak návratu váhy zabránit. Nejen pomocí jídelníčku a pohybu, ale také zásahem do změn, které po obezitě zůstávají přímo v buňkách.
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Zdroj: nature.com, science.org, sciencefocus.com
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