Kibera: Příběh slumu vypráví o lidech z největšího afrického slumu, kteří se navzdory drsným podmínkám rozhodli proměnit nelítostné prostředí v lepší místo pro život. Podaří se jim ustát napětí a násilí spojené s prezidentskými volbami?

Kibera je jeden z největších slumů v Africe. Nachází se v Nairobi, hlavním městě Keni. Jedná se o neformální osídlení, kde chybí státem zprostředkovávané služby, jako je tekoucí pitná voda, nebo kanalizace. Na fungující zdravotnictví, školství, nebo policii, se místní nemohou spolehnout. To ovšem neznamená, že všichni obyvatelé Kibery jsou odsouzeni k životu v neštěstí.

Dokument Kibera: Příběh slumu ukazuje ty, kteří se rozhodli slum přetvořit v lepší místo: Umělci ze skupiny Maasai Mbili se svým umění snaží dát místu identitu a lidem pocit, že vědí, kam patří. Učitelka Benta, která je HIV pozitivní, ve svém domě založila školku pro děti z HIV pozitivních rodin, aby jim pomohla vyrovnat se se stigmatizací, které čelí v životě.

Další z postav je Tanker, bývalý profesionální boxer, který pro mladé lidi ze slumu postavil boxerskou školu, kde je učí disciplíně a sebeobraně.

Vypravěčem filmu je Don - mladý fotograf, který strávil celý život ve slumu. Svými fotografiemi se snaží dokázat, že Kibera je především místo s velkým potenciálem, plné kreativních jedinců, kteří se naučili prostředí slumu využít na maximum, usilovat o lepší budoucnost a hájit tak svoje práva.

Jsou to právě oni, kteří nahrazují chybějící služby a činí tak místo pro své sousedy lépe obyvatelným. Kibera: Příběh slumu sleduje, jak tento neformální systém funguje a je-li možné jej udržet, i když přijde do konfliktu s formálním - během frekventovaných politických nepokojů.

Donwilson Odhiambo

se narodil v jednom z největších slumů Afriky v Kibeře v Nairobi do rodiny 13 sourozenců. Po smrti matky se jako teenager ocitl na ulici. O životě ve slumu nejprve psal blog, později se začal učit také fotografovat. Život v těžkých podmínkách chudoby a deprivace se snaží zachytit vyváženě, chce jej podat ve vší barevnosti a pestrosti. Don je novou mladou nadějí africké fotografie a jeho snímky si postupně nacházejí cestu ke globálnímu publiku. V současnosti se účastní výstav World Press Photo v New Yorku zvanou "African Photojournalism Database" a výstavy LUMIX Festival for Young Photojournalism v Hanoveru.