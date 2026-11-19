Rodina je pryč, nikde ani živáčka a Kevin McCallister má zase celý prostor jen pro sebe. Tentokrát ale místo důmyslných pastí na zloděje připravuje hamburgery a zmrzlinu. Macaulay Culkin se totiž po více než 30 letech vrátil do své nejslavnější role, ovšem trochu jinak, než by fanoušci vánoční klasiky čekali.
„Kam všichni zmizeli?“ podivuje se Macaulay Culkin v nové vánoční reklamě McDonald’s. „Nechal jsem všechny zmizet? Znovu?“ dodává s odkazem na slavnou hlášku z filmu Sám doma.
A stejně jako ve filmu se rozhodne nečekanou svobodu pořádně využít. Nasadí si čepici a zástěru zaměstnance, postaví se za pokladnu a začne předstírat, že obsluhuje zákazníky. Vyzkouší si také výdejní okénko pro řidiče, připraví zmrzlinu a pustí se do výroby vlastního hamburgeru. Tentokrát se ovšem obejde bez plechovek s barvou, rozžhavených klik a dalších důmyslných pastí.
Šestačtyřicetiletý herec se tak znovu vžil do postavy, která ho v dětství proslavila po celém světě. Tentokrát ovšem nejde o pokračování slavné komedie, ale o reklamní kampaň fastfoodového řetězce, který se rozhodl využít popularity vánoční klasiky.
Pizza jako od Malého Nera
Součástí kampaně je také speciální menu inspirované oběma filmy. Některé položky odkazují na Kevinovy oblíbené pochoutky, například sýrovou pizzu z fiktivní pizzerie Malý Nero, kterou si v prvním díle objednal, když zůstal doma sám.
V nabídce se tak objevily hranolky s příchutí pizzy, malé pizzové taštičky nebo zmrzlina připomínající Kevinovy opulentní dezerty.
Pro Culkina má návrat do slavné role i osobní rozměr. Když v roce 1990 poprvé zazářil ve filmu Sám doma, bylo mu pouhých deset let. Dnes je sám otcem dvou dětí, se kterými může Kevinova dobrodružství prožívat z úplně jiné perspektivy.
„Když jsem si mohl tyhle okamžiky znovu prožít i se svými dětmi, připomnělo mi to, proč se fanoušci ke Kevinovu příběhu stále vracejí,“ uvedl herec. Podle něj postava dodnes oslovuje různé generace především svou hravostí.
Není to přitom poprvé, co se Culkin ke své nejslavnější postavě vrátil. Už v roce 2018 se objevil v reklamě na Google Assistant, v níž jako dospělý Kevin využíval chytrou domácnost k tomu, aby si usnadnil život. Místo složitých pastí na zloděje tak mohl například kontrolovat, kdo zvoní u dveří.