Kajakář při projížďce skončil v tlamě velryby, po chvíli ho vypustila

Kajakáře v Chile, který se plavil po moři, vzal minulou sobotu nakrátko do tlamy keporkak. Za několik vteřin ho ale zase "vyplivnul". Událost na videu zachytil otec mladého muže, který s ním byl na moři.

"Bylo děsivé, když jsem si myslel, že jsem umřel," říká Andrián, kterého spolkla velryba | Video: Associated Press

Otec se synem byli na projížďce na kajacích v Magalhãesově průlivu u břehů Patagonie. U 24letého Adriána Simancase se objevil keporkak a mladý muž zmizel. Pak se několik vteřin nedělo nic. Nejdříve se vynořil Simancas, vzápětí jeho žlutý kajak. Vše sledoval a natáčel jeho otec, který něj křičel, ať se chytí lodi a zůstane v klidu. "Myslel jsem, že mě sežral, že mě spolknul," vyprávěl později v bezpečí Simancas. "Ale když jsem se dostal ven, pochopil jsem, že to bylo zřejmě ze zvědavosti," dodal.

Španělskému servisu televize CNN Simancas popsal, že když ho keporkak vzal do tlamy, cítil na obličeji slizkou texturu. "Viděl jsem barvy jako modrou a něco se blížilo zezadu, co se uzavřelo a potopilo mě," řekl. Myslel, že zemře. Nicméně cítil, že ho záchranná vesta, kterou měl na sobě, táhne vzhůru "a po dvou vteřinách jsem byl na povrchu a docházelo mi, co se stalo", dodal. I po tomto zážitku hodlá ve výletech na kajaku na moři pokračovat.

Podle bioložky Vanessy Pirottaové se keporkak pravděpodobně živil krilem nebo rybami a kajakář mu zrovna byl v cestě. "Muž byl náhodou blízko velryby, která přijímala potravu. Muže nespolkla," uvedla věci na pravou míru vědkyně. Připomněla, že keporkaci nejsou uzpůsobeni tomu, aby dokázali pozřít člověka. Mají úzký jícen a chybějí jim pro to zuby.

Magalhãesův průliv je oblíbeným turistickým cílem, láká milovníky sportu a přírodních krás. Vyjížďky na kajacích s keporkaky a delfíny jsou jednou z aktivit, o kterých se píše na oficiálních turistických stránkách chilské vlády, uvádí CNN. Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) keporkaci jsou oblíbenými mezi lidmi, kteří se vydávají sledovat velryby. Jsou aktivní u hladiny moře a často vyskakují z vody a plácají do ní ploutvemi nebo ocasem.

Podobný případ jako nyní v Patagonii se stal v červnu 2021 u břehů Nové Anglie na severovýchodě Spojených států. Keporkak tehdy spolkl lovce humrů Michaela Packarda. Popsal, že když byl v tlamě kytovce, cítil, jak ho stlačují jeho svaly. Původně si myslel, že se stal kořistí žraloka bílého, uvědomil si však, že tvor v tlamě nemá zuby a že jemu se nic nestalo.