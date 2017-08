Za plastovou tašku až čtyři roky vězení. Keňa zavedla nejtvrdší protiplastový zákon na světě

před 2 minutami

Ve východoafrické Keni vstoupil v platnost nejtvrdší zákon proti plastovým sáčkům na světě. Těm, kteří je vyrobí, prodají nebo použijí, hrozí pokuta ve výši 40 tisíc dolarů nebo až čtyři roky vězení. Cílem země na pobřeží Indického oceánu je snížit množství plastového odpadu. O tvrdém zákonu informovala agentura Reuters. Její fotografové Baz Ratner a Thomas Mukoya na svých snímcích ukazují, jak je problém vážný.

Keňa se připojila ke čtyřiceti dalším zemím světa, které částečně nebo zcela zakázaly či zdanily jednorázové používání plastových sáčků a tašek. Mezi ně patří například Francie, Itálie, Rwanda či Čína.

Velké množství plastových sáčků se totiž dostane do oceánu, kde ubližuje zvířatům. Rdousí želvy, mořské ptáky a plní žaludky ryb či delfínů. Vědci již dříve varovali, že v roce 2050 by v oceánech a mořích mohlo být více plastu než ryb.

Expert na mořský odpad Habib El-Habr z Organizace spojených národů dodal, že plastový sáček se rozkládá až tisíc let a prostřednictvím ryb se dostává také do potravního řetězce lidí.

Na některých jatkách v hlavním městě Keni Nairobi bylo kravám určeným k porážce a konzumaci vytaženo ze žaludků až dvacet sáčků. "To je něco, co jsme před deseti lety neměli, a dneska to máme skoro denně," řekl veterinář Mbuthi Kinyanjui.

Látkové tašky místo plastových

Keňský zákon umožňuje, aby policisté stíhali kohokoliv, kdo v ruce ponese plastovou tašku nebo sáček. Keňská ministryně životního prostředí Judy Wakhunguová však k tomu řekla, že dodržování bude ze začátku přísně vyžadováno zejména od výrobců a dodavatelů. "Obyčejných lidí se to nedotkne," sdělila.

Východoafrickému státu trvalo celkem deset let a tři pokusy, aby zákaz prosadil. A ne každý s ním souhlasí. Samuel Matonda, mluvčí Keňské asociace velkovýrobců, k tomu řekl, že nové opatření bude stát práci 60 tisíc lidí a donutí zavřít až 176 továren.

Keňa je také významným vývozcem plastových sáčků do regionu. "Dominový efekt bude velmi drsný," dodal Matonda. Myslí si, že to ovlivní i ženy, jež prodávají produkty na trhu. "Jak si zákazníci odnesou svůj nákup domů?" ptá se.

Ve velkých supermarketových řetězcích, jako je francouzský Carrefour či lokální Nakumatt, však pokladní již začaly nabízet látkové tašky jako alternativu těch plastových.