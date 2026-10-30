V Rohozné na Vysočině se už půl století ozývá pronikavé kejhání. Chovatel Josef Tříska tu každoročně vykrmí osmnáct set hus, o které je před svatým Martinem takový zájem, že odmítl nabídky velkoobchodních řetězců. Než opeřenci zamíří na pekáč, čeká je ještě očistná koupel v potoce kvůli peří. Sám hospodář přitom za celou sezonu sní jedinou husu – se synem Martinem.
Krajina mezi Jihlavou a Pelhřimovem, kde vesnice Rohozná leží, má na konci října sychravou, šedavou náladu deštivého podzimního dne, a když dorazíme na farmu, jsme rádi, že jsme s sebou přibalili holínky.
Pronikavé kejhání se k nám od ohrady nese s takovou vehemencí, až člověka napadne, jestli se neocitl uprostřed ptačí demonstrace. Josef Tříska se jen shovívavě pousměje. Na neustálý hluk si prý člověk rychle zvykne.
Okřídlená mezera na trhu
V největším výběhu se prohánějí stovky opeřenců. Představa sněhobílých krasavic z pohádek Boženy Němcové se ale rozplývá ani ne vteřinu po příchodu k plotu. Ptáci jsou řádně zacákaní blátivou břečkou a podle toho, s jakou chutí se v loužích rochní, jim to dělá vyloženě radost.
„Teď jsou špinavé, protože pršelo. Brzy ale půjdou na potok, kde se vykoupou, a těsně před porážkou na čistou slámu do sucha. Pak budou zase jako z alabastru,“ vysvětluje chovatel. Předporážková očista přitom není rozmar. Důležitým produktem farmy je totiž i peří.
Tradice chovu hus v Rohozné sahá do 70. let. Původně husy patřily místnímu družstvu a sloužily výhradně ke snášce. Když před zhruba dvaceti lety hospodářství převzal Josef Tříska, otočil kormidlem, vsadil na maso a každoročně vykrmí okolo osmnácti set kusů.
Video: Podívejte se na celou naši reportáž z farmy Rohozenská husa
Proč padla volba právě na vodní drůbež? „V zemědělství už dneska moc jistot ani zajímavých oborů nezbývá. Tady se kupodivu našla díra na trhu, kde stabilní poptávka zůstala,“ konstatuje Tříska. „A navíc jsou to krásná zvířata.“
Když se z pekáče stane mazlíček
Pokud v někom vzpomínka na husu vyvolává trauma z dětství, kdy ho babiččin houser se syčením hnal přes celý dvorek, chovatel nabízí jinou perspektivu. „Jsou to zvídavá, přátelská a milá stvoření. Skoro jako psi,“ tvrdí.
Každé jaro si od něj lidé odvezou hrstku housat na dokrmení a doma jim dají jména. „Tohle je Maruška, tohle Libuše. Jenže přijde podzim a děti spustí: ‚Babičko, Marušku přece nemůžeme upéct!‘“ směje se Tříska.
Jednu výjimku přece jen připouští. Patnáct set chovných hus svůj prostor hájí nekompromisně, zvlášť když jim hospodář sahá do hnízda pro vejce – to prý umějí štípnout tak, že i přes oblečení člověku udělají pořádnou modřinu.
Průmyslový depilátor
Klíčovou roli v celém procesu hraje jídelníček. „Jsme přece jen podnik a ne malá bio farma. Používáme proto vybalancované krmné směsi, jejichž recepturu jsme roky ladili,“ vysvětluje Tříska. Na závěr výkrmu už husy dostávají jen oves, který drůbež pročistí. Kdyby krmivo zůstalo energeticky bohaté, bylo by maso příliš tučné.
Farma má už přes deset let vlastní jatka, která jsou podle předpisů pod veterinárním dohledem. Husu nejprve omráčí elektrický proud, pak přichází na řadu stroj fungující jako obří rotační depilátor, který stáhne zhruba osmdesát procent peří.
Teprve potom následuje paření – přes husté peří by pára ke kůži vůbec nepronikla. Jako odpad končí pouze hlava a běháky.
Z jedné husy se vytěží zhruba 100 až 150 gramů peří. „Na jeden velký polštář se spotřebuje asi osm set gramů až kilo,“ vypočítává Jitka Čermáková, která na farmě pracuje.
Kvalita peří se určuje podle toho, jaký podíl na něm tvoří peří prachové, u rohozenských hus je to zhruba třicet až třicet pět procent. Zbytek peří se nařeže a použije jako výplň u levnějších přikrývek.
Čtrnáct dní v jednom kole
Získat rohozenskou husu na poslední chvíli před svatým Martinem se téměř rovná pokusu koupit lístek na vyprodaný koncert u dveří do sálu. Přes devadesát procent produkce má farmář dopředu zamluvenou u stálých odběratelů, na opozdilce zbývá pár kusů.
Před časem přišla nabídka na odběr šesti set kusů z velkoobchodní sítě, Josef Tříska ale odmítl. „Nemohl jsem zradit stálé zákazníky, kteří k nám jezdí léta,“ vysvětluje.
Navíc husy tady prodávají výhradně čerstvé, chlazené. „Vykrmit bychom zvládli klidně dvojnásobek, ale porážka má své časové hranice,“ krčí rameny.
Když svátek svatého Martina stejně jako letos připadne doprostřed týdne, zájem se rozpadne do dvou víkendů. Pro farmu to znamená nonstop nasazení od svítání do noci. Dvacátým listopadem ale sezona nekompromisně končí.
„Co neprodám do Martina, jako bych neměl,“ říká farmář s tím, že na Vánoce se ještě prodá kolem dvaceti hus. Po Novém roce přijde na řadu vakcinace chovného hejna, v únoru první vejce a kolotoč se roztáčí nanovo.
A kolik hus za celou sezonu sní sám chovatel? „Přesně jednu. Bohužel,“ usmívá se Josef Tříska. Tu jednu si ale nechává vždycky – jeho syn se totiž jmenuje Martin.
Největší oříšek podle něj nespočívá v pečení, ale v logistice rodinného stolu: sezvat děti a vnoučata k jednomu obědu v přesný čas je občas složitější než úspěšně dochovat dvoutisícové hejno.
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