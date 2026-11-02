Šel 28 let domů. Teď Bushbyho vítal jásající dav, před sebou má ale další otázku

Karl Bushby si cestu domů trochu protáhl. Místo plánovaných dvanácti let potřeboval osmadvacet, přešel čtyři kontinenty a překonal téměř 50 tisíc kilometrů. Z jeho osmiletého syna mezitím vyrostl třicátník. V rodném Hullu ho teď přivítal jásající dav. Sedmapadesátiletého Brita ale zaměstnává otázka: co bude dělat, když už nemusí pokračovat dál?
Na náměstí Queen Victoria Square v Hullu čekaly na Karla Bushbyho davy lidí. V pondělí 2. listopadu se před ně postavil po cestě, na kterou vyrazil z jižního Chile v listopadu 1998.
„Nikdy jsem se necítil víc doma než teď,“ řekl. „Takové přivítání snad ještě nikdo nezažil. Je to šílené. Obrovské díky,“ dodal z pódia před radnicí. Připomněl také lidi, bez jejichž pomoci by se do Hullu nedostal. „Dostal mě sem ten největší tým - celý svět.“
Gratulaci mu poslal také britský premiér Andy Burnham. Jeho vzkaz přečetl místní poslanec Karl Turner. „Váš příběh ukazuje, čeho lze dosáhnout mimořádným odhodláním a vírou v sebe sama,“ napsal premiér.
I Odysseus se domů vrátil podstatně rychleji. Zatímco antický hrdina po trojské válce bloudil deset let, Bushby strávil cestou téměř tři desetiletí. „Odysseus byl tak trochu amatér,“ poznamenal ještě před návratem. „Ale budu k němu shovívavý. Já nepotkal žádné obří kyklopy.“
Místo nich řešil rozpadající se led, neprostupnou džungli a úředníky, kteří pro jeho plány neměli vždycky pochopení. Čím blíž byl ale cíli, tím víc přemýšlel, co si počne potom. „Jednoho dne se probudím v matčině domě - bude mi 57 let a vedle postele budu mít jen tašku se svými věcmi,“ přiznal před dokončením cesty.
Jenom nějaký chlap, který jde
Na posledních kilometrech už o společnost neměl nouzi. Podél silnic mu mávali řidiči, lidé ho doprovázeli, tleskali mu a zastavovali se pro společnou fotografii. V neděli 1. listopadu za jejich podpory přešel most Humber Bridge nedaleko rodného města. „Jsem z toho úplně ohromený. A to ještě ani nejsme doma,“ řekl tehdy.
Zájem o svou osobu přijímal s údivem. Zatímco ostatní viděli dobrodruha, který se po téměř polovině života vrací domů, on před sebou pořád tlačil vozík s vybavením. „Jsem jen nějaký chlap, který jde,“ shrnul.
Právě v tom pro něj ale spočívá potíž. Posledních 28 let věděl, co má dělat: jít dál. S koncem výpravy skončil i způsob života, na který si zvykl.
„Budu muset znovu zjistit, kdo jsem. Jaký to všechno má smysl? Jak ten smysl a účel najdu? Čím zaplním tu prázdnotu, ve které se najednou ocitnu?“ svěřil se. Návratu do společnosti, kterou podle svých slov už ani nezná, se obává.
Chůzi prý ani nemá rád
Z chilského Punta Arenas vyrazil 1. listopadu 1998. Bylo mu devětadvacet a v kapse měl přibližně pět set dolarů. Příležitost k výpravě podle něj přišla po rozpadu manželství, když se jeho žena se synem vrátila do Severního Irska.
Stanovil si dvě pravidla: žádným dopravním prostředkem se neposune po trase kupředu a domů se vrátí až po jejím dokončení. Překonal Beringův průliv, Kaspické moře i Lamanšský průliv. Vedle přírodních překážek ho ale zdržovaly také problémy s vízy, uzavřené hranice a pandemie.
Osmiletému synovi, kterého při odchodu zanechal doma, je dnes šestatřicet a sám už je otcem. Bushby připouští, že znovu se sblížit nebude snadné. „Těším se, až se všemi znovu navážu vztah. Vzdálili jsme se jeden druhému a musíme to napravit a jít dál,“ řekl. Sám syn Adam, který žije v Belfastu, přiznává, že mu otcův návrat domů „pořád připadá neskutečný“.
Kdo by čekal, že Bushby začne doma hned plánovat další dlouhou procházku, mohl by být překvapený. „Nedělám to proto, že bych rád chodil. Je to způsob, jak se někam dostat,“ vysvětlil. Ke každodenní realitě patřily opravy vozíku, praní spodního prádla a nekonečné kilometry v dešti.
Americká dálková chodkyně Angela Maxwellová, která ho doprovází od Doveru, přesto pochybuje, že se mu nebude stýskat. „Občas žertujeme, že Karl nemiluje chůzi. Miluje ale tu misi. Miluje to nadšení, ten smysl,“ řekla.
Čím ji nahradí, Bushby zatím neví. „Myslím, že se říká, že jediná věc horší než člověk, který si nedokáže splnit sny, je člověk, který si je splnil,“ uvažoval. „Protože co potom?“
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Zdroje: BBC, The National Herald
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