Když ve Valči pohřbívali mladou hraběnku, zvony mlčely. Její zapečetěnou rakev nesměl nikdo otevřít.
Bez kněze, bez zvonění kostelních zvonů a bez možnosti naposledy spatřit tvář zemřelé. Tak se v listopadu roku 1945 loučili ve Valči s mladou hraběnkou Wilhelminou Larisch-Mönnichovou. Když na zámek přivezli rakev s jejím tělem, platil přísný zákaz porušit úřední pečeť a nahlédnout dovnitř. O okolnostech hraběnčiny smrti dodnes kolují tři různé příběhy. A ne všechny hovoří o nešťastné náhodě.
Když se na jaře roku 1945 uchýlila šlechtická rodina Larisch-Mönnichů na zámek ve Valči na Karlovarsku, hledala především bezpečí. S koncem války se však svět, který její členové znali, začal nenávratně rozpadat. Hrabě Johann proto odjel do Rakouska, aby tam pro své blízké zajistil nové útočiště. Jeho mladá manželka Wilhelmina zůstala na zámku se dvěma malými dcerami a tchyní.
Časně ráno 22. listopadu 1945 se hraběnka rozhodla vydat za manželem. Do cíle své cesty nedorazila. O několik dní později přivezli na zámek úředně zapečetěnou rakev, kterou podle vzpomínek pamětnice Vlasty Roučkové nikdo nesměl otevřít. Zatímco jedna z dochovaných verzí hovoří o tragické dopravní nehodě, jiná připouští i možnost loupežné vraždy.
Příběh mladé šlechtičny je zároveň svědectvím o neklidných měsících poválečného Československa, rozpadu starého světa i osudech lidí, jejichž životy převrátily dějiny naruby. Co se mohlo odehrát během osudné listopadové cesty? Jakou roli v příběhu sehrály údajné rodinné cennosti a proč musel hrabě na návrat k rakvi své ženy čekat téměř půl století? To vše se dozvíte v sedmém díle podcastu Podivné zločiny.