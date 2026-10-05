„Když to bude v Řecku, beru cokoliv.“ Češi si pořídili dům za cenu pražské garáže

Na zahradě jim rostou citrony, za sousedy chodí do taverny a moře mají nedaleko. Podnikatel Filip Molčan si s manželkou splnil sen o druhém domově v teple. Dům na jihu řeckého Peloponésu je stál jako garáž v Praze a stal se jejich pravidelným únikem z českého tempa.
Když Molčanovi hledali dům v Řecku, měli jedno jasné kritérium: nechtěli skončit v dovolenkové bublině, ale poznat zemi takovou, jaká doopravdy je. A právě drobné každodenní momenty jim postupně ukázaly, že se jim to povedlo.
Jednou ráno například nechali otevřené dveře a do domu jim nakráčela dvě kůzlata, která utekla sousedce ze zahrady - k obrovskému nadšení dětí. Jindy se zase v taverně zeptali, kde by mohli koupit místní olivový olej. Nikdo jim nedokázal pořádně poradit, jenže než se vrátili domů, čekalo na ně na zápraží pět litrů. Zadarmo. A po půl roce přišlo i první pozvání na rodinnou oslavu.
„Aby člověk zažil místní kulturu, tak musí být součástí komunity,“ vysvětluje Filip Molčan.
„Když to bude v Řecku, beru cokoliv“
Doma v Českém Švýcarsku se Molčan pohybuje mezi technologiemi a přírodou. Je zakladatelem softwarové společnosti a dobrovolným strážcem národního parku. S manželkou ale dlouhé roky pomýšleli také na místo, kam by mohli odjíždět za teplem.
Procházeli nabídky v Itálii, Portugalsku, Španělsku i Řecku. Manželce posílal každý týden inzeráty několika domů, než měla přibližně po roce hledání dost. „Už mi nic neposílej, něco prostě pořiď a když to bude v Řecku, tak beru cokoliv,“ vzpomíná se smíchem na její odpověď.
Zpočátku je lákal ostrov, jenže chtěli jezdit i mimo sezonu, kdy by se cesta komplikovala. Romantická představa tak ustoupila praktičtější pevnině. Na koupi přitom netlačili. Kdyby žádný dům nevybrali, alespoň by při prohlídkách procestovali kus země.
Ten, který nakonec koupili, na fotografiích moc slibně nevypadal. Zvenku měl své kouzlo, ze snímků interiéru ale nešlo poznat ani to, jestli se uvnitř dá vůbec bydlet. Molčan přesto napsal makléři a vyrazil na prohlídku.
„Já dám hodně na pocity,“ říká. Manžele proto zajímal i život kolem domu - jestli se na ně sousedé usmějí, kavárník se s nimi dá do řeči a místní kočky je pustí k sobě. Chtěli se tam zkrátka cítit doma.
Dům za necelé dva miliony
Jejich nový domov stojí na jihovýchodě Peloponésu, několik kilometrů od moře a zhruba půl hodiny autem od historické Monemvasie. Vesnice má malý přístav, kolem stovky obyvatel, tři taverny a kavárnu. Řekové sem přijíždějí na víkendy podobně jako Češi na chalupu.
Na zahradě rostou citrony, pomeranče, mandle i fíky. Dům má dvě patra a dvě koupelny a nastěhovat se do něj mohli bez větších oprav. „Ty základní věci fungují,“ shrnuje Molčan. Cena činila 77 tisíc eur, podle jeho přepočtu necelé dva miliony korun. K tomu zaplatili daně a poplatky spojené s koupí.
Než ale dostali klíče, museli si počkat. „Snažil jsem se samozřejmě připravit na to, že je to Řecko, a že ty věci budou trvat, ale nepřipravil jsem se dostatečně. Trvalo to téměř rok,“ popisuje.
Po nákupu ho pak čekalo další překvapení. Od souseda se dozvěděl, že v domě kdysi žil někdo důležitý z Atén. Kdo přesně, zjistil až z dokumentů. „Po prohledání kupních dokumentů jsem zjistil, že je to skutečně rodný dům nejdéle sloužícího místopředsedy parlamentu,“ popisuje Molčan.
Do podzimu přece neprší
Co spěchá a co může počkat, se Molčan učí rozlišovat i při údržbě domu. Když objevil místo, kudy zatéká, požádal sousedku o kontakt na někoho, kdo by střechu opravil. Její reakce ho překvapila. Proč to řešit teď, když do podzimu nemá pršet?
Když se ale porouchala elektřina, stačilo oslovit souseda a elektrikář dorazil do půl hodiny. „Ty věci, které jsou důležité, tak ty mi přijde, že tam fungují rychle,“ říká.
Oproti Česku si všímá hlavně toho, že místní tolik nespěchají. Zajdou si do taverny, povídají si a klidně hodinu sedí nad jednou kávou.
„Pro ně není úplně důležité mít nejnovější auto,“ říká. Důležitější je podle něj dobře se najíst a mít čas na ostatní. Sám se od nich snaží trochu toho klidu naučit. „To mi přijde jako hodně inspirativní - že jsou schopní víc si užívat okamžiku.“
Na důchod nečekají
Do Řecka se Molčan snaží odjíždět ideálně každý měsíc na týden. Na místě pracuje, takže pobyty nemusí omezovat jen na dovolenou. Manželé navíc často přijíždějí i s dětmi.
Se sousedy zatím mluví převážně anglicky. Řečtinu ale vzdát nechtějí. „Máme takové pravidlo, že se každý den musíme naučit aspoň jedno slovo nebo frázi,“ popisuje.
Dům pronajímat neplánují. Má zůstat místem, kam budou jezdit sami a jednou třeba trávit důchod. „Důchod tam plánujeme, ale chceme si dům užívat už teď,” uzavírá.
VIDEO: Středořecké letovisko Kamena Vourla
Zdroj: autorský text
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