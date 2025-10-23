Záchrana pro občany i obce? Dřevěná bytovka nabízí cestu z krize bydlení

"Stát dnes dává na dopravní infrastrukturu přes sto miliard ročně. Na dostupné bydlení? Zlomky. V roce 2024 šlo jen sedm miliard - z toho polovina formou úvěrů," říká Petr Filip, spoluzakladatel firmy Chytrý dům, která nyní přichází s projektem, který by mohl rozhýbat stagnující obecní výstavbu.
Dřevěná bytovka je jejich odpovědí na otázku, kterou si v tichosti pokládají desítky starostek a starostů: "Máme pozemek, máme zájem, ale nemáme lidi, čas ani peníze. Co s tím?"
Pavlač, panelák i prefabrikace - ale jinak
Spolu s architekty z ateliéru 0,5 studio vytvořili modulární typové domy Mozaika a Evolo, které kombinují rychlost výstavby, moderní estetiku a úctu k ověřeným principům minulosti. "Nechtěli jsme vytvářet nic přehnaně futuristického," říká Filip. "Naopak - inspirovali jsme se tím, co historicky fungovalo. Pavlačové domy, paneláky, ale přepracované s ohledem na dnešní nároky," doplňuje.
Výsledek? Dva základní modely: Mozaika - pavlačový dům s byty o ploše 55 m², variabilně řešenými jako 1+kk až 3+kk. Pavlač není jen chodbou - stává se poloveřejným prostorem, kde se potkávají sousedé, ale ani nechybí soukromí. A Evolo - moderní interpretace panelového domu se čtyřmi byty na patře, většími dispozicemi a možností měnit účel využití.
Odolná dřevostavba
Přestože v zahraničí jsou vícepodlažní dřevostavby už běžné - ve Vídni například nedávno vyrostl 24podlažní dřevěný dům - u nás stále panují obavy. Proč? Údajně horší odolnost proti hluku, požární riziko, nízká životnost. "Ale to jsou mýty," oponuje Filip.
Díky použití CLT panelů, tedy masivních křížem lepených dřevěných desek, lze stavět rychle, přesně a s vysokou statickou nosností. "Dřevo hoří, ano - ale předvídatelně a pomalu. Konstrukce se dimenzují tak, aby i po požáru byly stabilní," vysvětluje Filip. A co akustika? "Řešíme ji vícevstvými skladbami, které fungují i v zahraničí. Technologicky jsme tam, kde potřebujeme být," tvrdí.
Klíčový problém a řešení
A proč je pro obce tak těžké začít stavět? Mohou za to především složité legislativní postupy a získávání dotací i extrémní stavebnictví. "Jinde fungují státem zřízené "úřady" pomáhající obcím se zajišťováním pomoci v investičních akcích. A ty v Česku chybí," doplňuje.
Jedním z klíčových principů projektu Dřevěná bytovka je metoda Design & Build, tedy "navrhni a postav". Zní to jednoduše - a taky to jednoduché je. Místo aby obec musela oslovit zvlášť architekty, projektanty, úředníky a stavební firmy, získá jednoho partnera pro všechno. "Společně s architekty tvoříme od začátku jako jeden tým. Díky tomu vznikají domy, které se nejen dobře staví, ale i dobře obývají," říká Filip. Tím se minimalizuje byrokracie a zkracuje čas potřebný k výstavbě - od prvotní konzultace po kolaudaci se často vejdete do jednoho roku.
"Starosta není developer. Nemá ve svém týmu projektového manažera, právníka ani stavebního technika. A zároveň ho čeká extrémně složitý legislativní proces," říká Filip. Proto nabízí obcím kompletní servis.
A co developeři - šlo by stavět bez jejich pomoci? "Developeři jsou tvrdí byznysmeni a vyjednavači a umí taky dobře počítat peníze. Úředníci tyhle schopnosti nemají, takže pak vedou nerovný boj, který nemusí být úspěšný. Za mě je to spíš o tom, že developer není jediný, kdo umí stavět. A že stát by neměl rezignovat na budování infrastruktury," myslí si.
Nový přístup ke staré otázce
Dřevěná bytovka nevznikla jako designový výstřelek. Jde o střízlivé, praktické, udržitelné a ekonomicky smysluplné řešení. A hlavně - proveditelné. Nezávisle na státu, nezávisle na developerovi. "Nechceme stavět domy pro zisk. Chceme stavět domy pro život," shrnuje filozofii projektu Filip.
Projekt je dnes na startovní čáře - první realizace se připravují, jednání s obcemi probíhají. Co však je jasné už teď - tento přístup by mohl znamenat nový standard. Proč? Protože je postaven na zkušenosti, spolupráci, odvaze a touze něco skutečně změnit.