Když si chceš dobře zafotit, musíš do války, říká v novém filmu Antonín Kratochvíl

Foto

Režisérka Andrea Sedláčková dokončila filmový dokument zachycující dramatický životní příběh jedné z nejvýznamnějších osobností české a světové fotografie Antonína Kratochvíla - a k dispozici je už i první ukázka.

Film Můj otec Antonín Kratochvíl začal vznikat při příležitosti Kratochvílových sedmdesátých narozenin. Režisérka v něm na slavného fotografa, držitele čtyř ocenění Word Press Photo, nahlíží očima jeho nejstaršího syna Michaela Kratochvíla. A právě na to odkazuje i název filmu.

V průběhu natáčení dokumentu Antonín a Michael nafotili snímky, které budou ještě před uvedením filmu do kin k vidění od 20. března v rámci připravované stejnojmenné výstavy v pražské Leica Gallery. Film uvede do kin 2. dubna společnost Aerofilms.

Filmaři natáčeli na několika místech světa. Začali v Lovosicích, kde se Kratochvíl v roce 1947 narodil, ve Vinoři, kam byl s rodiči násilně přesídlen do pracovního tábora.

Filmový štáb zavítal i do míst, kde fungoval rakouský uprchlický tábor v Traiskirchenu - což byla první zastávka při Kratochvílově emigraci. Samozřejmou zastávkou byl také New York, přes který vedla Kratochvílova cesta k celosvětovému úspěchu.

Antonín Kratochvíl patří podle časopisu American Photo mezi sto nejzásadnějších osobností oboru. Spolupracoval s nejznámějšími časopisy světa, jako jsou například The New York Times, Newsweek, Time, Vogue, Esquire nebo The Rolling Stone. Prošel skoro všemi světovými konflikty posledních desetiletí. "Když si chceš dobře zafotit, musíš jet tam, kde se bojuje. Krev v botách, znáš to," říká Antonín Kratochvíl v první ukázce z filmu.

Jako jeden z mála novinářů odjel například do Iráku ihned po zahájení invaze, stal se jedním z těch reportérů, kteří válku nemonitorovali pod ochranou spojeneckých vojáků v čele s Američany, fotil tak přímé dopady války na civilní obyvatelstvo. V drsných podmínkách dokázal zúročit celoživotní průpravu - sám byl v cizinecké legii, ve vězení a nějaký čas prožil na ulici.

Za svou práci dostal desítky mezinárodních ocenění. Kromě fotografií krutých válečných konfliktů je známý i pro originální snímky Harveyho Keitela, George Clooneyho, Davida Bowieho či Johnnyho Deppa.