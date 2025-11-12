Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Když se život obrátí naruby. Advokátka, která rozumí lidským příběhům.

před 7 hodinami
Láska je slepá, ale právo ne. Existuje i v rodinném právu prevence? A co když už řešíte problém? Na obě otázky vám v článku odpoví advokátka.
Foto: Komerční sdělení

Když se řekne "advokát", mnohým se vybaví složité paragrafy, přísný tón a chladné vystupování. Advokátka Tereza Churceva ale ukazuje, že právo může být i o pochopení, empatii, důvěře a hlavně prevenci.

Před svatbou většina nevěst pochopitelně řeší hlavně ty hezké věci jako svatební místo, šaty, menu, prstýnky a podobně.

Stejně intenzivně by se ale před svým velkým "ano" měly informovat i o tom, co pro ně konkrétně manželství znamená po právní stránce.

Jednou z nejčastějších vět, která v kanceláři zaznívá v souvislosti se spory v manželství nebo rozvody, je "Kéž bych toto věděla dříve."

Ač by někdo mohl namítat, že myslet na rozvod před uzavřením manželství je neromantické, lze to spíše vnímat jako pravý opak.

To, že si žena zjistí informace o tom, co ji v budoucnu čeká, je projevem respektu k sobě samé. Nejedná se tedy o vyjádření nedůvěry k budoucímu manželovi nebo vztahu, ba naopak. Když do manželství oba vstupují plně informovaní a s plným vědomím toho, co je čeká nebo nečeká, je to projevem otevřenosti, zodpovědnosti a maximální zralosti obou.

Navíc pokud by vám zákonem stanovený režim nevyhovoval, můžete si řadu věcí upravit v rámci (před-)manželské smlouvy. Už dávno není jen nástrojem, který vše striktně rozděluje. Může být nástrojem, který ve vztahu nastolí rovnováhu a posílí slabší stranu.

Foto: Komerční sdělení

Pokud máte zájem o více informací ohledně manželství a s ním spojených práv a povinností, můžete využít možnost úvodní konzultace, v rámci které nezávazně proberete vše, co vás k tomuto tématu zajímá. Na úvodní konzultaci se můžete objednat zde: https://churcev.cz/cenik/

Pokud jste už v situaci, kdy řešíte problém, rozvod či péči o děti, potřebujete kromě odborníka i lidský přístup a pochopení. Je přitom třeba vždy mít na paměti, že vyhrocenými vztahy vždy nejvíce trpí děti, které by měly stát vždy v popředí zájmu všech účastníků.

Samozřejmě i v takových situacích vám advokátka Tereza Churceva dokáže pomoci.

A pokud vás zajímá právo obecně, můžete stránky advokátní kanceláře sledovat i na Instagramu, Tik Toku nebo YouTube, kde sdílí užitečné rady a tipy ze světa práva srozumitelně zpracované i pro laiky.

Instagram - @churcev_advokati

YouTube - @churcev_advokati

Tik Tok - @churcevadvokatnikancelar

 
