Když se ze strachu z AI připravíme o její vývoj, můžeme ztratit budoucnost

Seznam.cz

Jiří Špaček, zástupce ředitele divize Zpravodajství a rádií Seznam.cz, se umělou inteligencí zabývá už téměř šest let.

Nejnovější projekt, za kterým Jiří Špaček stojí, je Hacsiko, za pomoci umělé inteligence vytvořený syntetický hlas, který vysílá na rádiu Expres FM. Jaké jsou podle něj výhody a nevýhody AI? Jak si v Česku stojíme oproti světu v technologickém vývoji AI a jak je to s její regulací?

Jak jste se k tématu umělé inteligence dostal a proč jste se rozhodl se jí pracovně věnovat?

Před necelými šesti lety jsem hledal způsob, který by spolehlivě přepisoval audio na text a zároveň ho automaticky stříhal a publikoval k poslechu na internetu. Nakonec jsem našel nový pohled na svět.

Umělá inteligence je hodně diskutované téma. Kdybyste měl obecně vyjmenovat výhody a nevýhody AI, jaké by to byly?

Umělá inteligence by nám mohla momentálně pomoci v rutinní práci. V blízké budoucnosti je pravděpodobné, že všichni budeme mít k ruce supervýkonné česky mluvící asistenty, kteří nám usnadní rozhodování při výběru služeb, uzavírání smluv, dají nám širší pohled na témata, která denně řešíme.

Takže benefity jsou za mě automatizace, demokratizace v přístupu k výkonným technologiím, vyšší efektivita práce.

Nevýhodou je určitá ztráta kontroly nad technologiemi. V budoucnu se budeme muset vyrovnat s inteligencí chytřejší a schopnější, než budeme v běžném životě my sami.

Co byste vzkázal těm, kdo se umělé inteligence bojí?

Je jen dobře, že někdo má obavy a poukazuje na rizika. Tito lidé tak pomohou nastínit případné nepopsané hrozby.

Já jsem ale spíš techno optimista. Věřím, že se podaří najít pravidla pro zavádění prospěšné AI. Nicméně jsou oblasti, ve kterých je už nyní nutné být extrémně obezřetný, zvláště v kyberbezpečnosti a ve vývoji autonomních zbraní.

Jsou tu například státní zřízení, která staví svoji existenci na strachu a vojenské agresi. Taková se neštítí ničeho a my se jim musíme umět účinně bránit. Tím, že se ze strachu z AI připravíme o její vývoj, můžeme ztratit svoji budoucnost.

Co vše je momentálně technologie AI schopna nahradit?

Rutinní i složité věci: vypaluje plevel na polích, třídí jablka, identifikuje nálezy na rentgenech plic, řídí dopravní prostředky, navrhuje a schvaluje finanční půjčky, hledá a identifikuje hledané osoby, vyřizuje korespondenci, navrhuje design, doporučuje obsah, mluví, radí, má nápady…

Váš nejnovější projekt je Hacsiko, za pomoci umělé inteligence vytvořený hlas Báry Hacsi z Ranního klubu, který mohou posluchači slyšet v noci na rádiu Expres FM. Je to průlom v rádiovém vysílání. Dá se říci, že je to moderátorka s umělou inteligencí?

Je to game changer. Toto časem promění celý rozhlasový trh. Ale současně je Hacsiko zatím jen syntetický hlas v kombinaci se vstupy vyrobenými z článků z obsahových služeb Seznam.cz pomocí velkých jazykových modelů. Jsme teprve na úplném začátku, to nejlepší nás teprve čeká.

Na čem dalším momentálně pracujete?

Pracujeme například na samostatném autonomním agentovi. Především ale chceme zlepšit technologie, které už nyní používáme.

Jak si stojíme jako Česká republika oproti světu v technologickém vývoji AI?

Česko má v Praze hvězdu globálního významu, a to Tomáše Mikolova. Bez něho by tu žádné velké jazykové modely hned tak nebyly. Ale jinak světu vládnou firmy z USA a Číny. Těžko se tomu konkuruje, i když zajímavých firem a hlav je v Česku dost. Letos ale Seznam.cz investuje výjimečné prostředky do vlastních nových technologií AI.

Velká debata se vede i nad právy využití AI. Jak s tím momentálně pracuje Česká republika? Plánují se nějaké zákony o regulaci nebo o autorských právech?

To zásadní, co nás čeká, se jmenuje AI Act, který připravuje Evropský parlament. Od toho se pak bude vše odvíjet.