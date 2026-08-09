Představte si, že přijdete o řeč. Ne o hlas, o schopnost formulovat. Slova, nad jejichž vyřčením jste dříve nemuseli vůbec přemýšlet, se ze dne na den promění v nesrozumitelnou směs zvuků. S tímto těžkým údělem se potýkají miliony lidí po mozkové mrtvici nebo s diagnózami, jako je dětská mozková obrna. Nejsou bez naděje na zlepšení, klíčová je účinná terapie.
A právě s ní může výrazně pomoci systém Fonafix, který vyvíjí startupový tým společnosti Scicake. Zjednodušeně řečeno si klade za cíl transformovat způsob, jakým se diagnostikují a léčí poruchy řeči. Tento systém přitom umožňuje logopedům provádět mnohonásobně rychlejší vyšetření pacientů. O potenciálu projektu svědčí i fakt, že se Fonafix probojoval mezi třicet nejlepších vizí hodnocených v soutěži Nápad roku.
Jak vysvětluje Ján Mucha, jeden ze zakladatelů Scicake, rychlost je při diagnostikování poruch řeči zásadní, protože pacienti po mrtvici zvládnou být při vědomí jen pár minut. Dosavadní standardní vyšetřovací test 3F dysartrický profil je ale poměrně složitý.
Stačí jediné kliknutí
„Má 45 otázek a jeho administrace trvala zkušeným logopedům 30 minut, méně zkušeným až hodinu. Pacienti často nebyli schopni vyšetření dokončit, dysartrie byla špatně diagnostikována, nebo vůbec, a pacienti dostávali generickou léčbu. Představte si to tak, že přijdete k doktorovi a ten vám bez jakéhokoliv vyšetření a CRP rovnou předepíše antibiotika,“ říká Mucha.
Fonafix vytvořil zkrácenou verzi testu. Místo 45 otázek jich má jen devět. Systém navíc převádí tradiční test 3F do plně digitalizované podoby přístupné na jakémkoliv zařízení s internetem a v budoucnu ho doplní i o pokročilé algoritmy zpracování zvuku a obrazu.
Umělá inteligence dokáže ze zvukového záznamu řeči a z pohybů obličejového svalstva extrahovat přesné číselné hodnoty, takzvané digitální biomarkery. Místo pouhého odhadu logoped získává objektivizovaná data o plynulosti, akustických vlastnostech hlasu i přesnosti pohybů mluvidel.
A co je nejvýznamnější: Závěrečnou diagnostickou zprávu i výpočet skóre dokáže systém vygenerovat jediným kliknutím, čímž výrazně zkracuje čas vyšetření a související administrativu.
„Mysleli jsme si, že to bude trvat 10 minut, ale v praxi to logopedky zvládají pod pět. V nemocnicích jako Blansko, FN Brno nebo FN Motol jsme tak zpřístupnili kompletní test přímo u lůžkové péče. Logoped tak může provést diagnostiku komplexně od začátku do konce, získat závěrečnou zprávu a pacienta průběžně monitorovat, i v těžkém stadiu po mrtvici,“ říká Mucha.
Krok za krokem
Diagnostikou však role moderního pomocníka nekončí. Druhým pilířem Fonafixu je terapeutický modul a návazná mobilní aplikace určená přímo pacientům, která má být spuštěna během několika měsíců. Klíčem k úspěšné rehabilitaci je totiž pravidelnost. Pro pacienty zotavující se na lůžkových odděleních nebo v domácím ošetřování bývá samostatné cvičení často frustrující – zapomínají přesné pokyny nebo ztrácejí motivaci.
Aplikace v mobilu či tabletu tento problém řeší tím, že pacientům nabízí názorná instruktážní videa. Krok za krokem ukazují správné provádění artikulačních, dechových nebo motorických cviků. Nechybí ani integrované pomůcky, jako je metronom pro udržení rytmu nebo stopky pro měření délky trvání hlasu. Logoped navíc může na dálku sledovat, jak často pacient cvičí, jakých dosahuje pokroků, a podle potřeby upravovat cvičební plán. Terapie se tak stává dostupnější, intenzivnější a přizpůsobená potřebám konkrétního člověka.
Do budoucna Fonafix plánuje jít dvěma hlavními směry. Prvním je expanze do zahraničí – test bude adaptován do angličtiny i španělštiny. Druhým pak digitální biomarkery, na kterých pracuje tým už rok a půl. „V současnosti sbíráme data a připravujeme mezinárodní klinickou studii napříč několika pracovišti. Jejím cílem je ověřit fungování řečových biomarkerů i biomarkerů obličeje, což celý diagnostický proces ještě více zrychlí a vnese do něj vyšší míru objektivity,“ vysvětluje Mucha.
Plány do budoucna má každopádně tým Scicake ambiciózní: Za dva roky nasadit Fonafix s validovanými digitálními biomarkery a AI ve Španělsku a poté i v Latinské Americe. „A za pět let chceme být globálním lídrem v oblasti neurologické diagnostiky pomocí poruch řeči. Chceme vytvořit jakýsi hlasový rentgen, tedy standardizovaný nástroj pro včasný screening a detekci onemocnění,“ říká Mucha.
Dosavadní vývoj zvládla společnost platit víceméně z vlastních zdrojů. „Začali jsme malou dotací z Jihomoravského inovačního centra, v současnosti vývoj financujeme ze zisku naší společnosti Scicake, kde poskytujeme služby v oblasti datové vědy. Všechno, co vyděláme u komerčních zákazníků, investujeme do Fonafixu,“ říká Mucha.
Jak ale okamžitě dodává, nyní už se firma dostala do fáze, kdy je to neudržitelné, proto aktuálně otevírá investiční kolo a do konce roku by měla oznámit, kdo a kolik do jejího rozvoje vložil.
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Zdroj: Ekonom
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