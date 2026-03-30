Když kočky začaly tančit na smrt. Rtuťová apokalypsa v rybářském městě Minamata

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

V okolí japonského Minamatského zálivu se v 50. letech začaly odehrávat znepokojivé události. Kočky náhle ztrácely kontrolu nad svými pohyby, zmítaly se v křečích a působily, jako by tančily. Místní proto začali mluvit o „horečce tančících koček“. Brzy se však podobné příznaky začaly objevovat i u lidí a záhada se rychle proměnila v jednu z nejzávažnějších environmentálních katastrof v dějinách.

Tančící kočky a první varování

Cinna,The,Curious,One,Cat
Kočky se náhle začaly nekontrolovatelně třást, chodit v kruhu, skákat a vydávat zvláštní zvuky.Foto: Shutterstock

Začátkem padesátých let se v malém rybářském městečku Minamata na jihozápadě japonského ostrova Kjúšú začaly odehrávat podivné scény. Kočky se náhle začaly nekontrolovatelně třást, chodit v kruhu, skákat a vydávat zvláštní zvuky. Na první pohled to vypadalo jako podivný „tanec“. Brzy však bylo jasné, že jde o bolestivý záchvat - kočky často během několika minut uhynuly přímo na ulici.

Zpočátku se zdálo, že jde o ojedinělé incidenty. Brzy však případů začalo přibývat. Lidé začali vyprávět o kočkách, které se u trhů nebo přístavu začaly náhle třást, skákat do vzduchu a poté padly mrtvé k zemi. Všechny přitom na první pohled vypadaly zdravě. Místní proto nemoci začali přezdívat „horečka tančících koček“.

Nikdo tehdy netušil, že právě tato podivná zvířecí úmrtí jsou prvními varovnými signály jedné z největších ekologických katastrof 20. století.

Mohlo by vás zajímat
Jiří Mádl v roli Filipa Kaštana a Vojtěch Kotek jako Dany ve filmu Karla Janáka Rafťáci.
Jiří Mádl v roli Filipa Kaštana a Vojtěch Kotek jako Dany ve filmu Karla Janáka Rafťáci.
Jiří Mádl v roli Filipa Kaštana a Vojtěch Kotek jako Dany ve filmu Karla Janáka Rafťáci.

Rafťáci jsou generačním hitem. Film trhal divácké rekordy a chystá se pokračování

Letní teenagerovská komedie Rafťáci je pro mnohé generační záležitostí. Navazuje na úspěch zimních Snowboarďáků a vypráví o bezstarostné prázdninové jízdě teenagerů, kteří udělají všechno pro to, aby se konečně dočkali prvních erotických zážitků. Od premiéry filmu letos v březnu uplynulo 20 let a režisér Janák mluví o volném pokračování.

