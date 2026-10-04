Dvakrát do Francie, téměř dva tisíce shozů vody. Vrtulníky Black Hawk společnosti Helicopter Alliance za sebou mají mimořádnou hasicí sezónu.
Z výšky vypadá požár úplně jinak než ze země. Živá, rychle se měnící masa, která pohlcuje les, žene se krajinou a během pár okamžiků dokáže zcela změnit směr. Za letošními požáry v Česku i Evropě zůstaly tisíce hektarů spálené krajiny, ale také stovky hodin práce posádek, které se znovu a znovu vracely nad plameny.
Právě takových okamžiků zažily letos posádky vrtulníků UH-60 Black Hawk stovky. Od Česka a Slovenska přes Francii až po Srbsko absolvovaly během sezony leteckého hašení 1 993 shozů vody, ve vzduchu strávily 489 hodin a na hořící území dopravily téměř šest milionů litrů vody. Za každým číslem je ale konkrétní zásah, konkrétní posádka a místo, kde šlo o čas.
Francie volala o pomoc dvakrát
Jedním z nejtěžších míst letošního léta byla Francie. Země čelila kombinaci vysokých teplot, sucha a rozsáhlých požárů. Podle údajů francouzských úřadů a meteorologů z Météo-France se rok 2026 stal z hlediska plochy zasažené ohněm rekordním v dostupných statistikách.
Francouzská strana proto během několika týdnů požádala Česko prostřednictvím programu rescEU o pomoc vrtulníků Black Hawk hned dvakrát.
První stroj odstartoval 10. července z Přerova. O dva dny později jej následoval další Black Hawk z letiště Mělník-Hořín. Jejich první základnou se stalo město Die v departementu Drôme.
Pod nimi se rozprostírala krajina, kam se pozemní technika často dostávala jen obtížně. Horský terén v oblasti Diois byl členitý, skalnatý a pro hasiče nebezpečný. Právě tam dostávalo letecké hašení skutečný význam. Vrtulníky mohly přiletět tam, kam se cisterny nedostaly, a znovu a znovu shazovat tisíce litrů vody přímo na postupující oheň.
Později se oba stroje přesunuly k požárům v oblasti Pyrenejí a pracovaly společně.
Nejnáročnější, co jsme zatím zažili
Létání nad požárem přitom není jen o několika minutách ve vzduchu. Stroje musí být připravené každý další den, posádky čelí větru, horku i terénu a technici pracují ve chvíli, kdy ostatní už dávno odpočívají.
„Letošní sezona byla nejnáročnější, jakou jsme zatím zažili. Za téměř dvěma tisíci shozy stojí posádky, které létaly v náročných podmínkách, v horách i za silného větru, často několik dní po sobě, ale také technici, kteří stroje připravovali tak, aby mohly další den znovu vzlétnout,“ říká CEO společnosti Helicopter Alliance Aleš Kvídera.
„Jsem na celý tým hrdý. Ukázal, že Black Hawk je pro letecké hašení mimořádně spolehlivý stroj a že ho dokážeme rychle nasadit tam, kde je právě potřeba. Velmi si zároveň vážíme profesionální spolupráce s hasiči, ať už v Česku, na Slovensku, nebo při zahraničních misích,“ dodává.
Oheň se blížil k obydleným oblastem
Jen několik dní po skončení první francouzské mise přišel další požadavek. 24. července zamířil jeden z českých Black Hawků do Francie znovu. Tentokrát do departementu Gironde, kde se rozsáhlý požár u obce Saumos šířil směrem k Le Porge a poloostrovu Lège-Cap-Ferret.
Oheň zasáhl obrovské území. Evakuováni byli obyvatelé i turisté a podle Météo-France šlo rozsahem o jeden z největších požárů ve Francii za několik desetiletí.
V takové chvíli už nejde jen o les. Jde o domy, silnice, lidské životy a o to, zda se podaří plameny zastavit dřív, než dosáhnou míst, odkud už nebude jednoduché ustoupit. Black Hawk tam pomáhal mimo jiné chránit obydlené oblasti.
Když se podařilo situaci v Gironde stabilizovat, mise neskončila. Český modul se 28. července přesunul stovky kilometrů dál, do departementu Var v Provence. Základnou se stalo letiště Le Luc–Le Cannet.
Tam už na posádky čekalo další peklo. Vysoké teploty, silný a proměnlivý vítr a nová ohniska, která se mohla objevit během krátké chvíle. Jen 1. srpna provedl český Black Hawk 49 shozů vody.
Druhá francouzská mise skončila po devíti dnech. Jeden vrtulník během ní absolvoval neuvěřitelných 263 shozů. Při obou nasazeních ve Francii uskutečnily stroje vyslané v rámci českých modulů dohromady 670 shozů.
Hasicí sezona 2026 v číslech
1 993 shozů vody,
téměř 6 milionů litrů vody dopravených na požářiště,
489 letových hodin při leteckém hašení,
zásahy v České republice, na Slovensku, ve Francii nebo Srbsku,
670 shozů během dvou misí českých modulů ve Francii.
Sotva skončila Francie, čekalo Srbsko
Ani srpen nepřinesl klid. 22. srpna vyrazily dva české moduly s vrtulníky UH-60 Black Hawk do Srbska. Jedním z nejkritičtějších míst byla chráněná oblast Deliblatska Peščara ve Vojvodině.
Horko, sucho, vítr a písčitý terén ztěžovaly práci na zemi. Nad požářištěm se proto soustředila mimořádná letecká síla. Do operace byly zapojeny tři Black Hawky Helicopter Alliance působící v Česku a na Slovensku a další stroj vyslalo Rumunsko.
Čtyři těžké vrtulníky nad jedním požářištěm. Jeden za druhým nabíraly vodu, vracely se nad oheň a znovu ji shazovaly na místa, kde ji hasiči potřebovali nejvíc.
Česko nebylo bez ochrany
Zahraniční mise přitom neznamenaly, že by Česko a Slovensko zůstaly bez ochrany. Symbolický byl 4. srpen. Jeden z českých Black Hawků se společně se slovenským strojem vracel z Francie, zatímco další vrtulník Helicopter Alliance zůstával připravený zasáhnout doma.
V té době hasiči bojovali mimo jiné s rozsáhlým lesním požárem u Křečovic na Benešovsku a s požárem skládky SONO v Čížkovicích na Litoměřicku.
Podobně intenzivní však bylo léto také na Slovensku. Black Hawk byl opakovaně povoláván do obtížně přístupných oblastí. Zasahoval v Súľovských skalách a později přímo ve Vysokých Tatrách u Popradského plesa.
Další zásahy následovaly ve Vojenském obvodu Záhorie a u Trstína v okrese Trnava, kde plameny zasáhly přibližně 130 hektarů lesa a travnatých porostů. Vrtulník nabíral vodu z nádrže Buková a znovu a znovu ji odnášel nad požářiště.
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