Ženy prozradily, co jim na mužích připadá nejvíc sexy. Čtenáři mají navrch

"Ženy v podstatě chtějí potulného kováře, který plynně ovládá cizí jazyky, střílí z luku, zahradničí a čte - nebo nějakou podobnou kombinaci," zhodnotil trochu v žertu výsledky svého průzkumu web Date Psychology, zaměřený na psychologii seznamování. Vychází přitom z dat získaných na vzorku více než osmi set respondentů.

K provedení průzkumu se web Date Psychology rozhodl poté, co narazil na tabulku nejatraktivnějších mužských hobby pro ženy, která se stala virální na sociálních sítích. Nakonec se však ukázalo, že neměla žádný zdroj a byla zcela vymyšlená. "Náš vzorek oproti tomu tvořilo 814 dotázaných," uvádí web.

Oslovení lidé dostali k posouzení 74 vybraných mužských hobby. Ženy měly uvést, zda je považují za atraktivní, nebo ne. U mužů se zkoumalo, jak se jejich představa o atraktivitě shoduje s tím, co uvedou ženy. Nakonec se ukázalo, že ženským favoritem se stala četba. Za atraktivní mužskou zálibu ji uvedlo 98,2 procenta dotázaných. Druhé a třetí místo patří cizím jazykům (95,6 procenta) a hře na hudební nástroj (95,4 procenta). Zde je tabulka prvních patnácti míst:

ŽENY MUŽI (jak atraktivní jsou pro ně mužské záliby) (jaké mužské záliby vnímají podle nich ženy jako nejatraktivnější) 1. Čtení Hra na hudební nástroj 2. Cizí jazyky Plavání 3. Hra na hudební nástroj Cestování 4. Vaření Turistika 5. Práce se dřevem Vaření 6. Malování Cizí jazyky 7. Psaní Čtení 8. Zahradničení Malování 9. Plavání Psaní 10. Fotografování Práce se dřevem 11. Astronomie Fotografování 12. Turistika Zahradničení 13. Lukostřelba Lukostřelba 14. Kovářství Kovářství 15. Cestování Astronomie

"Můžeme zde vidět značnou shodu v tom, co muži i ženy označili za hobby, která jsou pro ženy nejatraktivnější," uvádí web a konstatuje, že muži tedy mají až na drobné výjimky poměrně slušnou představu o tom, co se ženám líbí a co ne.

Jako nejméně atraktivní vyšly z průzkumu mužské záliby jako sbírání komiksů (poslední 74. místo), cosplay (73.) a debatování (72.). Ty dopadly dokonce hůře než pití, kouření marihuany, sledování porna nebo gambling. "Zde je návod, jak pochopit, které koníčky ženy přitahují nejméně: patří tam celá kolekce nejrůznějších neřestí, menšinové nerdovské záliby a asociální chování," uvádí Date Psychology. Řadu podrobných tabulek najdete zde (v angličtině).

Ze sportů vyhrálo plavání

Pokud bychom se podívali například na to, který sport ženy nejčastěji označovaly jako atraktivní, jednoznačně by vyhrálo plavání (9. místo, 92,8 procenta). Naopak nejhůře byl hodnocen golf. Je to mimochodem jediný sport, který připadal neatraktivní více než polovině dotázaných žen.

U sportovních zálib se objevily také dva největší rozdíly ve vnímání žen a v představě mužů. Konkrétně u jízdy na motocyklu, boxu a bojových sportů MMA si muži myslí, že jsou pro ženy mnohem atraktivnější, než tomu ve skutečnosti je.

Koho ženy rozhodně nechtějí

Kdybychom ho měli personalizovat, bude to uživatel návykových látek hrající videohry a sledující porno, který trollí lidi na internetu a sleduje videa spadající do takzvané "manosféry" (propagují maskulinitu, misogynii a opozici vůči feminismu).

Naopak chlapíci, kteří staví modely, sbírají známky, hrají válečné hry nebo se baví politikou, mohou být překvapení: ženy totiž jejich záliby vnímají podstatně pozitivněji, než si oni sami myslí.

Ve vzorku převládaly ženy s vyšším vzděláním

Web také zveřejnil složení vzorku respondentů, se kterými pracoval. Z 814 dotázaných bylo 48 procent žen. "Ve vzorku se setkáváme s vyváženým rozložením politických preferencí i vztahu k feminismu, nepředpokládáme tedy, že by výsledek byl po této stránce ovlivněný nebo zkreslený," uvádí web Date Psychology.

"Naše vzorky se však disproporčně přiklánějí k ženám s vysokým sociálním statusem, vysokou úrovní vzdělání (45 procent mělo magisterský titul) a těm, které jsou převážně bělošky (více než 90 procent)," uvádí web a připouští, že v jiných skupinách může být výsledek zvláště pro některá mužská hobby odlišný.

Možná se tím vysvětluje i nečekaně vysoké umístění četby a naopak velmi nízká příčka připadající návštěvám nejrůznějších klubů.

