Kdo leží v hrobě d’Artagnana? Kostra z Maastrichtu přinesla víc otázek než odpovědí

Mohl by to být nález, který po více než 350 letech odhalí, kde skončil slavný mušketýr d’Artagnan. Kostra objevená letos na jaře v nizozemském Maastrichtu odpovídá některým indiciím. Jenže s každou další analýzou se jistota vytrácí. Kdo tedy leží v hrobě, který může ukrývat jednu z nejslavnějších postav francouzských dějin?
Jenže čím více odborníci kosti zkoumají, tím méně jisté je, že před sebou skutečně mají muže, kterého Alexandre Dumas proměnil v literární legendu. Některé původní indicie zmizely pod podrobnější analýzou a další otázky přinesl způsob, jakým jeden z archeologů k nálezu dospěl. Teď má o více než 350 let staré záhadě rozhodnout genetika.
Mušketýr, který skutečně žil
Než se z d’Artagnana stal hrdina Tří mušketýrů, žil skutečný Charles de Batz de Castelmore. Pocházel z Gaskoňska a kolem roku 1611 přišel na svět v obci Lupiac. Ve službách francouzského krále Ludvíka XIV. postupně stoupal mezi královskými mušketýry a stal se kapitánem jejich první roty.
Dumas si jeho jméno i základní životní příběh vypůjčil pro román Tři mušketýři, který vyšel v roce 1844. Z historického vojáka ale udělal mnohem dobrodružnějšího hrdinu a propojil ho s Athosem, Porthosem a Aramisem, kteří v této podobě nikdy nežili.
Skutečný d’Artagnan navíc nesloužil Ludvíku XIII., jak tvrdí Dumasův román, ale jeho synovi Ludvíku XIV. A zatímco literární hrdina přežívá souboje, intriky i nejrůznější dobrodružství, jeho skutečný předobraz zemřel na bojišti.
Dne 25. června 1673 zaútočila francouzská armáda na Maastricht. D’Artagnan tehdy patřil mezi důstojníky, kteří vedli útok na městské opevnění. Zasáhla ho střela z muškety a zemřel.
Francouzské jednotky tenkrát spěchaly s pohřbíváním padlých. Horko a obrovské množství mrtvých vojáků nedávaly prostor pro dlouhé pohřební obřady. Část vojáků skončila v hromadných hrobech, u významnějších mužů připadalo v úvahu pohřbení na posvěcené půdě. Historiky dodnes zaměstnává otázka, kam přesně d’Artagnanovo tělo po bitvě uložili.
Kostra pod podlahou
Když letos v únoru někdo narušil podlahu kostela svatého Petra a Pavla v maastrichtské čtvrti Wolder, nikdo netušil, jakou záhadu tím otevře. Pod dlaždicemi ležel hrob s lidskou kostrou. Pro archeologa Wima Dijkmana, který téměř třicet let pátral po d’Artagnanově pohřebišti, to mohl být životní objev.
Wolder totiž leží nedaleko místa, kde za francouzského obléhání Maastrichtu tábořilo královské vojsko. Právě v místním kostele mohl spočinout mušketýr Charles de Batz de Castelmore. Francouzská historička Odile Bordaz tuto možnost navrhla už v roce 2005. Předpokládala, že královského důstojníka pohřbili na posvěcené půdě v kostele poblíž vojenského tábora.
Nález ve Wolderu proto vzbudil velká očekávání. Antropologové odhadli, že muž měřil přibližně 174 centimetrů a zemřel ve věku 44 až 66 let. D’Artagnanovi bylo podle historických odhadů kolem 62 let. Také poloha hrobu poblíž oltáře odpovídala představě, že v něm leží významný muž.
„Pokud je to d’Artagnan, bude to vrchol mé kariéry,“ prohlásil Dijkman. Naději podpořily také předměty, které archeologové našli u ostatků. Jedním byla mince z roku 1660, druhým kovový fragment, který vykopávající původně považovali za část mušketové střely. Všechno do sebe zdánlivě zapadalo. Jenže právě tento předmět se stal prvním důvodem k pochybnostem.
Střela, která nebyla střelou
Laboratorní analýza odhalila, že kovový fragment tvoří železo, nikoli olovo. Vážil pouhých 3,3 gramu. Mušketová koule ze 17. století by přitom vážila zhruba 38 až 41 gramů. Jedná se zřejmě o úlomek kovaného hřebíku a sám o sobě neříká nic o totožnosti muže v hrobě.
Ani analýza kostí nepřinesla jasnou odpověď. Vědci zkoumali žebra a článek prstu a pomocí radiokarbonové metody odhadli, že ostatky pocházejí z let 1500 až 1900. Do tohoto období spadá i rok 1673, kdy d’Artagnan zemřel. Výsledek ale nedokáže určit přesnější datum, a tak může jít o muže, který žil o několik století dříve nebo později.
Stáří kostry tedy možnosti, že jde o slavného mušketýra, nevylučuje. Jeho totožnost však zatím nikdo nepotvrdil. Další analýza navíc odhalila nečekanou stopu.
Co prozradily kosti o jídelníčku
Vědci zkoumali kolagen v kostech, aby zjistili, jakou stravu muž během života přijímal. Výsledek je překvapil: mořské ryby tvořily odhadem 27 až 30 procent jeho běžného jídelníčku. Tak vysoký podíl označila maastrichtská radnice za mimořádný.
D’Artagnan pocházel z Gaskoňska na jihozápadě Francie a značnou část života strávil ve službách krále, mimo jiné v Paříži a Lille. Izotopové hodnoty v kostech podle dostupných srovnávacích údajů spíše odpovídají stravovacím návykům lidí z východní či jihovýchodní Evropy.
To ovšem neznamená, že vědci mohou d’Artagnana definitivně vyškrtnout ze seznamu možných kandidátů. Mořské ryby se v 17. století prodávaly i ve vnitrozemí a lidé je mohli jíst také v Paříži či Lille. Výzkumníci navíc nemají dostatek údajů o tom, jak často královští mušketýři ryby jedli. Analýza tak přinesla rozpor, nikoli konečný verdikt. Věk muže odpovídá, jeho strava ale vyvolává otázky o původu, který se zatím nepodařilo potvrdit.
Pátrání zkomplikoval spor archeologů
Záhadu nekomplikuje jen nedostatek přesvědčivých důkazů. Problémem se stal i způsob, jakým se badatelé k ostatkům dostali. Dijkman začal v kostele kopat bez potřebných úředních povolení. Když se o pracích dozvěděla maastrichtská radnice, zásah zastavila a 13. března pověřila odborným výzkumem antropology z univerzity aplikovaných věd Saxion a archeologickou agenturu BAAC. Ti kostru zdokumentovali a vyzvedli k dalším analýzám.
Jenže část ostatků už předtím někdo přemístil. Když odborníci později sestavovali kostru, objevili mezi kostmi také pozůstatky nejméně dvou mladých lidí a další kosti dospělých. Ty ke zkoumanému muži nepatřily.
Pokud archeologové přesně nevědí, odkud jednotlivé kosti pocházejí a v jaké vrstvě je našli, některé otázky už možná nikdy nezodpoví. Chybějící údaje jim komplikují určení stáří pohřbu i rekonstrukci toho, jak ostatky uložili do země.
Spor se vyhrotil natolik, že policie Dijkmana v květnu zadržela kvůli podezření z nepovolených vykopávek a neoprávněného držení kostí. Po výslechu ho propustila. Bývalý městský archeolog tvrdil, že za konfliktem stojí profesní rivalita a problémy s úřady. Radnice naopak upozorňovala, že jeho postup poškodil řádný výzkum.
Pátrání po jednom z nejslavnějších mušketýrů se tak změnilo také ve spor o to, kdo smí s historickými ostatky nakládat a jak má archeologický výzkum probíhat.
Poslední nadějí je test DNA
Odpověď mohou přinést genetické analýzy. Maastrichtská radnice v červenci oznámila, že vědcům umožní odebrat vzorek z kořene stoličky a pokusí se z něj získat co nejúplnější profil DNA. Ten by mohl odhalit, odkud muž pocházel.
Pokud by jeho genetický původ neodpovídal tomu, co víme o d’Artagnanově životě, vědci by jeho totožnost mohli vyloučit. Jestliže analýza tuto možnost ponechá otevřenou, mohou DNA porovnat s materiálem případných příbuzných. Zaměřili by se především na mitochondriální DNA, která se předává po mateřské linii, a chromozom Y, jenž sleduje linii otcovskou.
Město odhaduje, že výzkum zabere zhruba šest měsíců. Ani pak ale nemusí mít vědci jasno. Záleží na tom, v jakém stavu se DNA zachovala a zda se podaří najít vhodné příbuzné pro srovnání. Zda pod kostelní podlahou skutečně odpočíval slavný mušketýr, tak ukážou až další analýzy.
Video: Jan Tuna v Prskavkách
Zdroj: gemeentemaastricht.nl, reuters.com, lemonde.fr
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