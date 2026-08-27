Nový film Osamělý vlk, který právě vstupuje do kin, oprášil příběh leteckého esa Josefa Františka. Bitva o Británii z něj udělala jednoho z nejlepších spojeneckých pilotů, den po šestadvacátých narozeninách však po nehodě své stíhačky Hurricane na předměstí Londýna zahynul. „Zmizel ostatním z dohledu, do rádia nic neřekl,“ přibližuje poslední okamžiky jeho života historik Jiří Rajlich.
V Česku by asi člověk nenašel většího znalce života Josefa Františka, než je Jiří Rajlich, ředitel historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu Praha. Jeho kniha Pokus o pravdivý příběh československého stíhače zachycuje krátký, ale bohatý život Josefa Františka.
Pilot, který se narodil 7. října 1914 v Otaslavicích na Prostějovsku, se po útoku Adolfa Hitlera postupně přes Polsko, Rumunsko a Francii dostal až do Velké Británie. Tam se jako člen 303. polské stíhací perutě stal legendou. Už 8. října 1940 ale František po zřícení své stíhačky zahynul.
„Viděl jsem válečný deník jedné anglické světlometné baterie, tam stojí, že pozorovali, jak se z formace hurricanů jeden odpojil,“ popisuje Rajlich v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz chvíle, kdy se divoký život Josefa Františka rychle přiblížil konci.
Proč si osobnost Josefa Františka zaslouží film?
Byl originální. Pohyboval se trošku mimo československý vojenský letecký mainstream. Většina z těch chlapců, kteří utekli do Polska, směřovala do Francie. On tam původně taky měl skončit, ale na poslední chvíli se s několika dalšími rozhodl zůstat v Polsku. Takže jeho osud se odvíjel úplně jinak. Nikdy za války nesloužil u československé, ale jen u polské perutě.
Přispělo k jeho auře i to, že nebyl černobílou osobností?
Rozhodně. Byl to originál, žádný šablonovitá persona to nebyla. Měl taky problémy s kázní, a to nejenom za války, ale už dlouho předtím. Viděl jsem jeho kmenový list z předválečných dob a na stránce s tresty byl tak dlouhý záznam, který jsem do té doby neviděl a pravděpodobně už ani neuvidím.
Jak byste jej tedy popsal?
On byl strašně svéhlavý, už jako kluk. Traduje se jedna historka. Jeho taťka opravoval auťáky, on k tomu velmi tíhnul. Jednou, hodně neplnoletý, tátovi prostě odcizil vůz a jel s ním. Ale to bylo jen čisté šasi. Nemělo to kabinu, žádnou karoserii, prostě čisté šasi s volantem. On to nastartoval a s několika kamarády s tou čoudící mašinou brázdil okolní vesnice.
Otec ho kupodivu nezabil, většinou ho trestal tělesně, ale v tomhle případě ne. Prostě měl svoji hlavu. K něčemu to bylo v životě dobré, k něčemu, jak to tak bývá, spíše na obtíž.
Přichází film Osamělý vlk s nějakým novým zjištěním?
Ten film, jak jsem viděl scénář, se drží faktů s nutným přihlédnutím k filmovému ztvárnění. Film není knížka, knížka není film.
Kolem jeho smrti dodnes koluje řada příběhů.
Film se nezaměřuje na její okolnosti, jen naznačuje. Věnuje se daleko důležitějším věcem. Scénáristi se snažili vykreslit především jeho originální osobnost. Ale dohadů kolem Františkovy smrti byla spousta. Víme jednu věc. Nedávno odtajnili v Anglii složky k úmrtím letců královského letectva, bohužel Františkův dokument tam není, což není jediný případ. Ale jsou i jiné materiály.
Viděl jsem válečný deník jedné anglické světlometné baterie. Tam je, že pozorovali, jak se z formace hurricanů jeden odpojil, evidentně měl nějaký trabl, pokusil se o nouzové přistání, pilot se při té havárii těžce zranil a zemřel během převozu do nedaleké nemocnice. To byl František samozřejmě. Příčina mohla být nejspíš porucha motoru. Prostě to někdy tak bývá, i ty největší hvězdy nezhasínají tím nejhvězdnějším způsobem.
A verze, že havaroval, když se předváděl před svou milou?
To považuju za spekulaci. František byl tak osobitá persona, že různí publicisté se domnívali, že jeho originální nespoutaná povaha mohla mít vliv i na jeho tragický odchod. Ano, taky jsem četl o nedovolené exhibici před domem jeho slečny, taky to mohla být únava z leteckých bojů. Ale nic z toho se nepotvrdilo.
Nicméně se potvrdilo to, že při návratu z bojové mise, během níž nedošlo k žádnému boji, deset minut před přistáním, se František náhle odpojil, zmizel ostatním z dohledu, do rádia nic neřekl a vzápětí havaroval na jižním předměstí Londýna bohužel se smrtelnými následky.
Čím během svého života nad ostatními vyčníval?
Určitě počty sestřelů. Měl jich sedmnáct jistých a jeden pravděpodobný. To z něho udělalo nejúspěšnějšího československého stíhače v bitvě o Británii, vlastně i nejúspěšnějšího příslušníka polské perutě a jednoho z nejlepších spojeneckých stíhačů bitvy o Británii. Patří zcela právem do panteonu československého, polského i britského letectva.
Koho byste vybral jako další osobnost pro zfilmování? Kdo by si takový film zasloužil?
Těch by bylo asi trošku víc. Asi bych se soustředil na někoho méně známého, ale přesto úspěšného. Mám takových oblíbených víc, většinou jsou to noční stíhači jako Miloslav Mansfeld, Ladislav Bobek nebo Josef Dygrýn-Ligotický. To je velice zajímavá osobnost, jeho příběh taky není úplně šablonovitý. Má i tu záhadu, jak vlastně sešel ze světa. (Tělo pilota vyplavil Lamanšský průliv 8. září 1942 u města Worthing - pozn. red.)
Zdroj: autorský text
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