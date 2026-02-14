Anton Schimak v 19. století děsil celou Moravu. Při vraždění a loupení si nebral servítky a u soudu ničeho nelitoval. Byl to člověk natolik zkažený, že se na jeho popravu prodávaly vstupenky.
Z obyčejného učně se stal lupič a vrah
Řádění Antona Schimaka sice trvalo jen něco přes měsíc, přesto ale stihl zabít šest lidí a další zranit nebo oloupit. Když byl konečně dopaden, ulevilo se celé Moravě. Za své činy propadl nakonec hrdlem a z jeho exekuce se stala veřejná zábava. Na popravu se totiž prodávaly lísky, o které byl enormní zájem.
Jak se ale z nedoučeného soukeníka vůbec stal lupič a vrah? Jeho životopis napovídá, že pro šibenici rostl už od dětství.
Od sirotka k vězni Mírova
S Antonem to šlo od deseti k pěti už od malička. Už na základní škole měl ty nejhorší známky z mravů a jeho chování se ještě zhoršilo poté, co v raném věku přišel o oba rodiče. Po ukončení povinné školní docházky se chtěl v Odrách vyučit soukeníkem, nikdy ale učení nedokončil.
Místo toho se stále více dostával do křížku se zákonem. V 15 letech dokonce pobyl pár dní ve vězení kvůli krádeži ovoce. Jeho prohřešky nebraly konce, až nakonec skončil ve věznici na Mírově, kde si odpykával šestiletý trest za hospodskou rvačku. Tehdy mu bylo 20 let.
Ve vězení se naučil, co ještě neuměl
Rozhodně se nedá říci, že by se Anton Schimak za mřížemi napravil, ba právě naopak. Ve společnosti těch nejhorších mizerů Moravy se rozhodl, že bude v trestné činnosti pokračovat i po propuštění. Od spoluvězňů dostal řadu tipů na movité občany z celé Moravy, které si vytipoval jako potenciální oběti loupežných přepadení.
Ve výkonu trestu se mu dokonce podařilo naspořit si 25 zlatých. Jakmile opustil brány mírovské věznice, zakoupil si za ně v Opavě dva revolvery.
Krvavý týden na Ostravsku
První obětí se měl stát slezskoostravský farář Jan Bitta, o kterém se Schimak domníval, že má na faře velkou hotovost. Dne 13. května se proto vypravil do jeho bytu, kde na něj několikrát vystřelil. Hluk ale zaslechla farská kuchařka a začala křičet, takže se lupič nakonec musel dát na útěk, aniž by cokoliv ukradl. Popadl své boty, které si před činem vyzul, aby na místě nezanechal stopy, a vzal nohy na ramena.
Faráře sice jedna kulka zasáhla do břicha, ale nakonec se zotavil a později proti Schimakovi svědčil u soudu.
Těla v příkopu
Jen o několik dní později zaútočil Schimak v lese, který se nachází v dnešní části Ostravy Hulváky, na další osoby, které pro peníze zastřelil. Šlo o manžele Magerovy z Polanky, po kterých zůstal nezaopatřený čtrnáctiletý syn. Jeho čin byl o to hrůznější, že žena byla v době své smrti těhotná. Spolu s párem zastřelil mladý lupič také jistého muže z Vřesiny, otce sedmi dětí. Všechna těla následně ukryl do příkopu, kde je později nalezli dělníci, kteří nedaleko odpočívali po namáhavé práci.
Anton Schimak si na trojici počkal proto, že věděl, že právě měla po výplatě. U Magerových ostatně našel 75 zlatých. Ještě předtím, než se ale vydal vraždit do lesa, zastřelil také podomka Josefa Karnovského. K jeho zklamání u sebe ale muž měl jen několik málo krejcarů.
Předstíral, že chce koupit mléko
Následně si Anton Schimak vytipoval sedmdesátiletého statkáře Františka Valcla z Oder, protože se doslechl, že by doma měl mít kolem 200 zlatých. Vetřel se proto do jeho domu pod záminkou, že si chce koupit trochu mléka. Když muž otevřel šuplík, ve kterém si schovával peníze, aby mu mohl vrátit drobné. Schimak na nic nečekal a střelil ho do hlavy. Netušil ale, že se doma nachází také Valclova sestra, která po výstřelu začala křičet. Proto se nakonec ani nedostal k tomu, aby odcizil peníze, a místo toho se znovu spasil útěkem.
Přepadení povozu Schimakovi nevyšlo
Čím více loupeží měl Anton Schimak za sebou, tím více odvahy získával. Proto se rozhodl přepadnout povoz, ve kterém správce mírovské věznice převážel peníze, určené na provoz nápravného zařízení. Ve voze s ním cestovala také jeho manželka, pětiletá dcera a žena ředitele věznice.
Při přepadení přišel správce ke zranění, pytel se šesti tisíci zlatými se ale Schimakovi nakonec ukořistit nepodařilo. Ze vzteku tak několikrát vystřelil na ujíždějící povoz, nikdo ale nezemřel. Nejhůře tenkrát dopadli koně, které lupič postřelil a zranil.
Usvědčily ho zapomenuté boty
Při další loupeži u Mohelnice se dopustil Anton Schimak zásadní chyby. Stejně jako při minulých činech si totiž vyzul boty. Právě ty ale zapomněl na místě činu poté, co ho majitel domu nachytal při krádeži a začal ho tlouct uvolněnou plaňkou plotu. Překvapený Schimak sice muže postřelil, nakonec měl ale co dělat, aby stačil utéct a ukrýt se.
Zapomenuté boty ale nejspíš zpečetily jeho osud. Jeden z dozorců mírovské věznice je totiž poznal. Pamatoval si, že je osobně Schimakovi před jeho propuštěním prodal za tři zlaté, protože ho tlačily.
Za svou poslední oběť se vydával
Nedaleko Valašského Meziříčí zastřelil Schimak pekařského pomocníka Antonína Kazílka. Jeho tělo pohodil v křoví u cesty a kromě peněz mu sebral také oblečení a doklady. Tou dobou po něm už četníci usilovně pátrali, a když ho konečně dostihli, a to konkrétně v hostinci v Červené vodě, měl dokonce tu drzost, že se vydával za již mrtvého Kazílka. Muži zákona mu na to ale neskočili, a tak putoval za mříže.
Šest dní před soudní stolicí
Soud s Antonem Schimakem, který probíhal za velké pozornosti tehdejších médií, se táhl dlouhých šest dní. Z obav o to, aby se nebezpečný zločinec o něco nepokusil, byly dokonce všechny předměty na stole, u kterého během líčení Schimak seděl, pevně přimontovány k desce.
Obžalovaný se choval velmi arogantně, na většinu dotazů neodpověděl vůbec anebo jen stručně. Kromě toho neprojevil ani lítost. „Vím, že provazu neujdu. Kdybych to věděl, bránil bych se až do krajnosti. Měl jsem dosti času zastřelit i četníky při mém zatýkání,“ uvedl například.
Soudce jej nakonec shledal vinným ze šesti vražd, několika napadení a blíže neurčeného počtu krádeží. Pro Schimaka to tak znamenalo jediné –trest smrti.
Na popravu se prodávaly vstupenky
Život Antona Schimaka skončil na šibenici, a to 17. srpna roku 1878. Poprava se konala v Novém Jičíně jako první po dvaapadesáti letech, a proto byl zájem veřejnosti obrovský. Prodaly se dvě stovky vstupenek a lidé, na které se nedostalo, dokonce lezli v okolí na stromy, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak vídeňský kat Rudolf Seyfried koná své řemeslo.
Podle dobových svědectví se Schimak v noci před popravou dobře prospal, následně si dopřál své poslední jídlo v životě a také něco málo popil. Návštěvu kněze ale striktně odmítl, pouze napsal krátký dopis na rozloučenou své sestře.
Mozek popraveného se stal předmětem bádání
„Mozek popraveného Schimaka po jeho smrti putoval do Vídně, kde ho důkladně zkoumali odborníci. Chtěli se přesvědčit, zda na orgánu nebudou patrné nějaké anomálie, které by mohly svědčit o sklonech k agresi a antisociálnímu jednání. Své závěry poté publikovali v odborném tisku, informace o tom, k čemu tenkrát došli, ale nejsou nyní dostupné. Je ale možné, že se mozek „moravského Babinského“ dodnes nachází v některém z vídeňských archivů.
Zdroje: iDnes.cz, Securitymagazin.cz
