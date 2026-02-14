Přeskočit na obsah
Benative
14. 2. Valentýn
Magazín

Přezdívali mu moravský Babinský. Anton Schimak vraždil s podivným rituálem

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Anton Schimak v 19. století děsil celou Moravu. Při vraždění a loupení si nebral servítky a u soudu ničeho nelitoval. Byl to člověk natolik zkažený, že se na jeho popravu prodávaly vstupenky.

Z obyčejného učně se stal lupič a vrah

Anton Schimak v nedatované dobové fotografii s kresbou, užitý jako novinová ilustrace k zatčení v hostinci v Červené Vodě 27. června 1887.
V šestadvaceti letech měl Anton Schimak na kontě pozoruhodnou řádku zločinů toho nejhoršího kalibru. Foto: Archiv Muzeum Novojičínska

Řádění Antona Schimaka sice trvalo jen něco přes měsíc, přesto ale stihl zabít šest lidí a další zranit nebo oloupit. Když byl konečně dopaden, ulevilo se celé Moravě. Za své činy propadl nakonec hrdlem a z jeho exekuce se stala veřejná zábava. Na popravu se totiž prodávaly lísky, o které byl enormní zájem.

Jak se ale z nedoučeného soukeníka vůbec stal lupič a vrah? Jeho životopis napovídá, že pro šibenici rostl už od dětství.

