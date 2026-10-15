Kornout s vanilkovou zmrzlinou je symbolem léta – a podle počtu provedených kontrol taky potenciálních zažívacích obtíží. Souhrnná data SZPI k 1. září opět ukazují, že zhruba polovina kontrolovaných vzorků zmrzliny neprošla testy a provozovatelé dlouhodobě podceňují hygienu výroby či samotný výrobní postup.
Víc než polovina zmrzlin, které letos zkontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), neprošlo hygienickými limity. Inspektoři od jara odebrali 149 vzorků, laboratoř zatím vyhodnotila 144. Neprošlo 77 z nich, tedy 53,5 procenta – tedy zhruba každá druhá porce kontrolované zmrzliny neobstála. U zbylých pěti vzorků rozbory ještě běží.
Inspektoři se zaměřili hlavně na místa, kde zmrzlinu sami vyrábějí: zmrzlinárny, stánky s rychlým občerstvením, cukrárny a kavárny. Z těchto provozů pochází téměř 90 procent vzorků. Kromě samotné zmrzliny kontrolovali i stroje, ve kterých vzniká.
Bakterie, které do kornoutu nepatří
Ve všech nevyhovujících vzorcích laboratoř našla víc bakterií z čeledi Enterobacteriaceae, než povolují limity. Jde o velkou skupinu bakterií, které běžně žijí ve střevech lidí i zvířat. Patří mezi ně třeba E. coli nebo salmonely.
V potravinách slouží jako spolehlivý ukazatel, že někde ve výrobě selhala hygiena. Za nejčastější příčiny inspekce považuje právě špatnou hygienu při výrobě, nedostatečně vyčištěné stroje a (nebo) nedodržený výrobní postup. Svou roli podle inspektorů hraje i to, že provozovatelé dostatečně neproškolí personál.
Nežádoucí vanilkové prvenství
U točených zmrzlin inspektoři narážejí na jeden speciální nešvar: někteří provozovatelé zmrzlinu na konci dne nezlikvidují a druhý den ji vrátí do stroje. Bakterie tak putují ze stroje do směsi a ze směsi zpátky. Kruh se uzavírá a s každým dalším dnem se kontaminace může jen prohlubovat.
Nejoblíbenější vanilková zároveň vládne i seznamu prohřešků: tvořila 43 ze 77 nevyhovujících vzorků, tedy víc než polovinu. Inspektoři ji ale také odebírali nejčastěji, protože tvořila téměř polovinu všech vzorků, 71 ze 149. Její smutné prvenství tak odráží především fakt, že ji prodávají nejčastěji a inspektoři ji také odebírají ze všech příchutí nejčastěji.
Každé léto stejná písnička
Letošní výsledek není výjimkou. Podíl nevyhovujících zmrzlin se od roku 2020 drží zhruba mezi 45 a 53 procenty. Podle inspekce z toho plyne, že významná část provozovatelů dlouhodobě podceňuje hygienu při výrobě, skladování i prodeji zmrzliny a pravidelné čištění strojů.
Čísla ale neznamenají, že by špatně dopadla každá druhá zmrzlinárna v Česku. Kontroloři vybírají provozy podle analýzy rizika, a proto častěji míří tam, kde problém čekají. Podniky bez prohřešků kontrolují také, ale méně často.
Když laboratoř zachytí problém, provozovatel dostane zákaz používat stroj, dokud jej nevyčistí, a účinnost čištění musí potvrdit rozbor v akreditované laboratoři. Teprve s vyhovujícím výsledkem smí podnik stroj znovu spustit. Navíc mu samozřejmě hrozí pokuta.
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Zdroj: SZPI
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