Kdyby mu někdo před patnácti lety řekl, že jednou vymění finanční trhy za kávovou farmu v Tanzanii, asi by tomu nevěřil. Ladislav Kolář se stal z finančníka farmářem. Místo obchodů dnes řeší třeba škůdce, rozbité zavlažování nebo cestu, která se po dešti promění v kluziště. Život v tanzanských horách mu ale paradoxně dal to, co mu svět financí nabídnout nedokázal: čas.
Před patnácti lety seděl Ladislav Kolář v obleku v kanceláři, spoluřídil makléřskou společnost a měl pod sebou šedesát lidí. S telefonem u ucha a očima přilepenýma ke zprávám z burzy.
Dnes vstává v sedm ráno, a dělá, co je potřeba - třeba sedá do traktoru, opravuje vodovod, řeší zavlažování nebo kontroluje kávovníky v nadmořské výšce 1800 metrů v tanzanských horách.
Do Tanzanie přitom původně přijel jako turista v roce 2011. Kávu tehdy skoro nepil. „Když jsem řekl klukům ve firmě, že končím, zavolali mi psychologa, jestli mi nehráblo,“ směje se dnes.
Zlom přišel ve chvíli, kdy jeho otci diagnostikovali rakovinu. Ladislav tehdy pochopil něco, co mu roky strávené ve financích nedokázaly vysvětlit. „Furt jsem se chtěl zaopatřit, abych šel třeba ve čtyřiceti do důchodu. A pak jsem zjistil, že můžete mít cokoliv, můžete doktorům nabídnout miliony, ale když to nejde, tak to prostě nejde.“
Tanzanie ho zaujala přírodou, lidmi i tempem života. A také představou, že by mohl začít znovu někde, kde nebude všechno podřízené práci. „My máme hodinky a oni mají čas. Já jsem po smrti otce pochopil, že chci mít ten čas, ne ty hodinky,“ vysvětluje.
Finančník, který nepil kávu
Nápad založit v Tanzanii kávovou farmu vznikl vlastně náhodou. Ladislav měl peníze, jeho známý, o sedmnáct let starší topenář, zase chuť podnikat. Ani jeden z nich přitom kávu pořádně nepil. „Pil jsem kafe, ale turečka ve velkém hrnečku, hodně mléka a cukru. Dělal jsem si z toho takové to kakao,“ směje se.
Káva se mu ale zalíbila jako komodita a na rozdíl od kakaa má podle něj jednodušší sklizeň. „Řekl jsem: Naučíme se to za pochodu. To je nejlepší škola,“ popisuje začátky.
Do Tanzanie se vrátili o čtyři měsíce později. Začali hledat pozemky, založili firmu a postupně budovali farmu doslova od nuly. Jen pozemek hledali dlouho. Než mohli cokoli koupit, museli totiž opakovaně jednat s místními autoritami. Ve vesnicích tradičně hrají důležitou roli rady starších.
„Tam o všem rozhoduje starší generace. Po nějaké době nám ale řekli, že ano, že nás tedy chtějí do vesnice.“
Nakonec se podařilo domluvit nákup pozemků od tří rodin. Z nedalekého výzkumného ústavu koupili sazenice a začali sázet. A pak přijel Ladislav po dvou měsících zkontrolovat výsledek.
„Všechno bylo ožrané. To se vám chce plakat.“ Termiti a další škůdci zlikvidovali velkou část nové výsadby. Jindy zase přišel problém se zavlažováním. Kávovníky, které dostaly vodu a následně o ni přišly, utrpěly takový stres, že se jejich růst na dlouhou dobu zastavil. „Nám začaly kávovníky plodit po pěti, šesti letech. Všem okolo po třech. Protože jsme se pořád něco učili,“ dodává.
Kulturní šok
Co se týče samotného života v Africe, pro člověka zvyklého plánovat si kalendář po hodinách to byl kulturní šok. „Když to není dneska, bude to zítra. Nebo za týden. Na úřadech to byl masakr,“ vzpomíná Kolář. Postupně se ale naučil, že v Tanzanii nemá smysl tlačit na hodinky.
Ze začátku Kolář v Africe trávil většinu roku, dnes zhruba pět měsíců v roce a kávu Kolda Coffee prodává i v Česku. První roky si ho však místní především oťukávali. Potřebovali zjistit, co je zač a jestli v Tanzanii opravdu zůstane. „Oťukávali nás, jestli nejsme bílí vykořisťovatelé, kteří přijedou, vytěží prales, zlato nebo diamanty a odtáhnou,“ popisuje.
Zároveň brzy zjistil, že jako Evropan musí počítat s jinými cenami než místní. „Než zjistíte tu cenu, tak vás všude ošidí. To je daň za to, že tam jste. Ale když potom poznají, že jste v pohodě, tak vás neošidí,“ říká.
Ze začátku jezdil každý den z hotelu na farmu desítky kilometrů. V období dešťů se cesta po jílovité půdě měnila v kluziště. Postupně se zapojoval i do věcí mimo samotnou farmu. Když bylo potřeba upravit cestu, vzal traktor, při problémech s vodovodem se pustil do opravy.
Dnes má farma kolem dvaceti stálých zaměstnanců, většinou z okolních vesnic. Právě zaměstnávání místních považuje za jednu z věcí, které mají smysl. „Chci zaměstnávat ty místní lidi, ne lidi zdaleka. Pokud mají práci u sebe, mají peníze.“
Vedle farmy se pustil také do podpory místní školy. Za vlastní peníze nechal postavit šest tříd, pořídil solární panely, notebooky nebo tiskárnu a pomáhá také s jídlem pro děti. Místním rozdal také sazenice kávovníků a banánovníků; jeho představou je, že by od nich později vykupoval kávu. Do budoucna by chtěl v okolí vybudovat i malou nemocnici.
Největší lekce? Život se má žít
Za patnáct let v Tanzanii se toho Ladislav naučil hodně o kávě. Ještě víc ale o lidech a o sobě. Překvapilo ho třeba, jak jinak místní přemýšlejí o jídle. V Evropě řešíme chuť, kvalitu, recepty a restaurace. V některých tanzanských vesnicích je základní otázka mnohem prostší: bude dnes co jíst?
Typickou kombinací pěstovaných plodin je proto káva a kukuřice. „Kafe je zdroj peněz. Kukuřice je na jídlo,“ vysvětluje Ladislav.
A změnil se i jeho vlastní pohled na život. „Naučil jsem se, že život se má žít. Tady řešíme neposekanou trávu kolem baráku nebo že máme každou ponožku jinou. V Africe to vůbec neřeší,“ uzavírá.
VIDEO: Spektakulární přelet nad stadionem předcházel rugbyovému utkání mezi Jižní Afrikou a Novým Zélandem.
Zdroj: autorský text
ŽIVĚ Málo nasvědčuje tomu, že by Rusko bylo ochotné jednat o míru, uvedl Merz
Německý kancléř Friedrich Merz v současnosti nevidí, že by Rusko bylo ochotné jednat s Ukrajinou o možném míru. Šéf německé vlády to podle agentury DPA řekl ve čtvrtek po schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Rusko vede válku proti Ukrajině přes čtyři a půl roku.
Aktér tajné schůzky získá novou roli. Američané chystají rošádu u jednání o míru
Ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) USA John Ratcliffe se chystá převzít aktivnější roli v jednáních s Ruskem a Ukrajinou zprostředkovaných Spojenými státy. Ve čtvrtek to podle zdrojů deníku Financial Times sdělili představitelé z Washingtonu svým evropským protějškům. Zmíněný Ratcliffe byl na konci srpna na tajné schůzce v Moskvě, dosud ovšem není přesně známý konkrétní důvod jeho cesty.
Tohle Německo dlouho nezažilo. Expert popisuje největší politický otřes. Co bude dál?
Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla historického výsledku v Sasku-Anhaltsku, zatímco CDU kancléře Friedricha Merze utrpěla těžkou porážku a v Německu se stále častěji mluví o krizi tradičních stran. Analytik, bývalý zpravodaj ČTK v Německu a Českého rozhlasu v Bruselu a Štrasburku Filip Nerad napsal, že volební tsunami může otřást i Berlínem. A právě on hostem pořadu Spotlight.
Syndrom zlomeného srdce se tváří jako infarkt. Vědci našli způsob, jak ho poznat dřív
Mysleli, že má infarkt. Pražská řidička ale po vypjatém konfliktu zemřela na syndrom zlomeného srdce, který se mu v prvních hodinách dokáže nápadně podobat. Lékaři proto oba stavy někdy rozliší až při invazivním vyšetření. Nový diagnostický systém teď slibuje, že zásadní rozdíl odhalí dřív: z krve a několika dalších údajů.
„Dělá stejnou chybu jako třetí říše.“ Polský ministr řekl, v čem se Putin přepočítal
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski přirovnal ruské útoky na ukrajinská města k bombardování Londýna nacistickým Německem. Vladimir Putin podle něj opakuje chybu, kterou před desítkami let udělala třetí říše.