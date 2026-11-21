Zákazníci obchodního řetězce Kaufland by měli zkontrolovat brambory, které si v poslední době přinesli domů. Z prodeje totiž mizí konkrétní šarže červených konzumních brambor, u nichž byl zjištěn zvýšený obsah glykoalkaloidů. Tyto přirozeně se vyskytující látky mohou při konzumaci ve vyšším množství způsobovat zažívací obtíže.
Upozornění se vztahuje na červené konzumní brambory varného typu A od francouzského dodavatele Parmentine, které se prodávaly v balení po 1,5 kilogramu.
Zákazníci by měli věnovat pozornost především údajům na obalu, podle nichž lze závadnou šarži jednoznačně identifikovat.
Údaj
Označení výrobku
Název
Konzumní brambory červené, varný typ A
Hmotnost
1,5 kg
Dodavatel
Parmentine, Francie
Čárový kód (GTIN)
3360190046453
Číslo šarže
26128774
Označení balení
4205 AF
Identifikační číslo GGN
4050373936563
O stažení výrobku informoval Kaufland 20. listopadu 2026. Opatření se týká uvedené šarže, nikoli automaticky všech červených brambor prodávaných v řetězci.
Proč mohou být brambory zdraví nebezpečné?
Důvodem stažení je nadlimitní obsah glykoalkaloidů, což jsou látky, které se v bramborách přirozeně vyskytují. Patří mezi ně zejména solanin a chaconin.
Jejich množství se může zvyšovat například při nevhodném skladování, klíčení nebo zezelenání hlíz. Při vyšší konzumaci však mohou představovat zdravotní riziko. „Jejich konzumace může vést k příznakům, jako jsou nevolnost, bolesti břicha, zvracení a průjem,“ upozornil Kaufland ve svém oznámení.
Podle německého Spolkového institutu pro hodnocení rizik (BfR) je vhodné vyhýbat se zejména zeleným, silně naklíčeným nebo poškozeným bramborám. Pozornost si zaslouží také výrazně hořká chuť, která může na zvýšený obsah těchto látek upozorňovat.
U výrobku, který byl oficiálně stažen z prodeje, by se však zákazníci neměli spoléhat na jeho vzhled. Dotčené balení je vhodné vůbec nekonzumovat.
Peníze dostanou zákazníci zpět i bez účtenky
Kaufland potvrdil, že dotčenou šarži již stáhl ze svých prodejen. Lidé, kteří mají uvedené balení doma, ho mohou přinést do kterékoli prodejny řetězce. „Kupní cena bude samozřejmě vrácena, a to i bez předložení pokladního dokladu,“ uvedla společnost.
Výrobce Parmentine se zákazníkům za vzniklé komplikace omluvil. Pro další informace je k dispozici bezplatná zákaznická linka Kauflandu na čísle 800 165 894. Zákazníci, kteří si nejsou jistí, zda se stažení týká právě jejich nákupu, si mohou údaje porovnat s oficiálním oznámením Kauflandu.
Zvýšený obsah glykoalkaloidů totiž nemusí být na první pohled patrný. I brambory, které vypadají nepoškozeně, proto mohou patřit mezi rizikové výrobky. Nejjistějším řešením je zkontrolovat číslo šarže a dotčený produkt vrátit do obchodu.
VIDEO: Snadné loupání brambor vrtačkou
Zdroj: Kaufland
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