Jeden nákup vévodkyně Kate strčí do kapsy všechny influencery, tvrdí klenotnice

Vévodkyně z Cambridge si koupila před pár lety v jednom londýnském klenotnictví náušnice s perlami, které si v roce 2014 vzala na zahraniční cestu do Austrálie. Annoushka Ducasová, majitelka sítě obchodů se šperky, se teď podělila o historku, jak tento nákup raketově vystřelil prodeje těchto náušnic a jak zbytečné je podle ní platit influencerům za propagaci. Stačí, když u vás nakupuje vévodkyně, tvrdí s nadsázkou Ducasová.

Majitelka londýnského klenotnictví Annoushka Ducasová se podělila o pár let starou příhodu se slavnou zákaznicí, která jí způsobila řadu bezesných nocí.

Do jednoho z londýnských butiků totiž přišla vévodkyně z Cambridge a prohlížela si náušnice s perlami. "Přišla do obchodu, nic si nekoupila, ale později pro náušnice někoho poslala," citoval Ducasovou britský deník The Times. Zakladatelka sítě klenotnictví se o příhodu podělila na panelové diskusi o módních značkách.

Ducasové se pak během diskusního fóra zeptal bývalý britský ministr kultury Ed Vaizey, jak se jí po návštěvě Kate spalo. "Řešila jsem, jestli ty náušnice bude nosit," přiznala Ducasová s tím, že měla řadu bezesných nocí.

Influenceři nemají žádný vliv

Vévodkyně na sobě měla perlové náušnice z 18karátového zlata, jejichž cena se pohybuje kolem 320 liber (zhruba 9300 korun), v roce 2014. Tehdy absolvovala zahraniční cestu s princem Williamem po Austrálii.

Podle Ducasové to mělo "fenomenální dopad" na celé klenotnictví. "Sledovali jsme, jak nám rostou čísla webových stránek, ale lidé k nám chodili z celého světa. To je právě to nejzajímavější, ona je sama o sobě značkou a je mezinárodně známá," řekla.

"Lidé platí influencerům horentní sumy, aby nosili jejich šperky na červených kobercích nebo na Oscarech, ale moje zkušenost je taková, že to pak nemá žádný vliv na prodeje," dodala Ducasová, která podniká se šperky od roku 2010.

