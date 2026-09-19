KVÍZ: Žalud a kaštan pozná každý, ale co dřínku či moruši? Otestujte se, jak dobře znáte plody stromů

Plody stromů a keřů kolem nás potkáváme na každém kroku – v parku, v lese i na vlastní zahradě. Některé bezpečně poznáme, jiné nám ale možná zamotají hlavu. Vyzkoušejte si, jak dobře se orientujete ve světě přírody, a zkuste určit dřeviny jen podle jejich plodů. Získáte plný počet, nebo vás některé překvapí?
Stromy a keře nejsou jen nenápadnou kulisou naší krajiny - jejich plody hrají zásadní roli v koloběhu života. Právě v nich se ukrývají semena, díky nimž se rostliny šíří dál a osidlují nová místa. Příroda přitom vymyslela celou řadu důmyslných strategií: Některé plody jsou lehké a snadno je unese vítr, jiné lákají svou chutí zvířata, která semena roznesou do širokého okolí. A někdy plody dokonce samy „explodují“ a vystřelí semena do okolí.
Kromě své funkce jsou ale plody často i tím nejviditelnějším a nejzajímavějším znakem, podle kterého stromy a keře poznáváme. Některé sbíráme a jíme, jiné obdivujeme pro jejich barvu či tvar. Právě na ně se zaměřuje i tento kvíz - vyzkoušíte si, jak dobře dokážete rozpoznat dřeviny podle jejich plodů a jak pozorně vnímáte přírodu kolem sebe.
Poznáte je podle plodů?
Poznávání dřevin podle plodů ale nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá. Některé jsou nezaměnitelné, jiné si mohou být tvarem, barvou nebo velikostí překvapivě podobné. Navíc se jejich vzhled během roku mění – zatímco nezralé plody bývají zelené a nenápadné, na podzim mohou získat výrazné odstíny červené, oranžové, fialové či černé.
Schválně si proto zkuste, kolik známých stromů a keřů poznáte bez nápovědy. Možná zjistíte, že kaštan nebo žalud určíte okamžitě, u méně nápadných plodů už ale začne být rozhodování složitější. Kvíz tak může být nejen zkouškou znalostí, ale i malou připomínkou toho, kolik detailů nám při běžné procházce přírodou často uniká.
Zdroje: Pražská příroda, Dendrologie online, ÚKZÚZ
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