24. 12. Adam a Eva
Kaše, ryba, houby i vepřové. Co se dříve jedlo na Vánoce a co jíme dnes

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Vánoce jsou opět tady a nejen pro labužníky jsou hlavně o jídle. Většina z nás si neumí Štědrý den představit bez smaženého kapra nebo řízku s bramborovým salátem a následující den bez božíhodové husy či kachny. V našich žaludcích pak vše doplňuje vánočka, cukroví a sklenka vína či piva. Jak ale vypadaly Vánoce našich předků? A kdy se vůbec objevil kapr se salátem?

Půst a symbolika

Staré české Vánoce měly s těmi dnešními jen máloco společného. Štědrý den byl po staletí postním dnem - nejedlo se, nebo jen symbolicky. Podával se hubník, kuba, muzika ze sušeného ovoce nebo řídká polévka. Přičemž po celý den bylo na stole především pečivo: vánočka či štola. A ten, kdo vydržel nejíst až do první hvězdy, měl podle víry spatřit zlaté prasátko - příslib hojnosti v nadcházejícím roce.

Ve středověku byl půst samozřejmostí. Mravokárci však už tehdy upozorňovali, že se večerní oslavy často měnily v obžerství a popíjení, lidé hráli kostky a někdy dokonce prospali ranní mši. Vánoce tak rozhodně nebyly jen tiché a klidné.

West Bank Bethlehem Christmas Celebrations

Ne všichni čekají na Ježíška. Co dělají o Vánocích židé a muslimové?

Díky globalizaci i masivní komercionalizaci se Vánoce v posledních desetiletích proměnily v cosi, co už dávno přesahuje zdi kostelů. Dekorace, vánoční trhy, koledy z reproduktorů a tlak na „sváteční pohodu“ dnes obklopují i ty, kdo se ke křesťanství nehlásí. Z původně ryze náboženského svátku se stal kulturní fenomén - čas setkávání a rituálů. Přesto ovšem platí, že ne všichni Vánoce slaví.

