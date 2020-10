Karlova univerzita má vlastní pivo, inspirovala se číslem π

Redakční rada jednoho z nejprodávanějších amerických deníků USA Today dnes podpořila do prezidentských voleb demokrata Joea Bidena. Je to přitom poprvé, co se list postavil za jednoho z kandidátů od svého založení v roce 1982. Podobný krok již letos učinilo několik dalších periodik.

"Není to něco, co bychom dělali zlehka či s nadšením," uvedl šéf redakční rady USA Today Bill Stenberg. "V roce 2016 nedokázali konzervativní členové jít o krok dál a podpořit Hillary Clintonovou," pokračoval s tím, že před čtyřmi roky list jen nabádal svoje čtenáře, aby nevolili Trumpa, nicméně podporu nevyslovil nikomu.

"Nyní, když je to otázka Joea Bidena proti Donaldu Trumpovi, byla v radě plná shoda nejen na tom postavit se znovu proti Donaldu Trumpovi, ale udělat krok navíc a podpořit Joea Bidena, který je méně polarizující a kontroverzní postavou než Clintonová," dodal Stenberg.