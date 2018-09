před 27 minutami

Karel May byl oblíbeným autorem dobrodružných knih z Divokého západu i z Orientu. Tedy až do té doby, než se přišlo na jeho podvod na čtenářích. Také Češi měli "svého Karla Maye". Jmenoval se Alois Musil a prožil pozoruhodnou dráhu od katolického kněze a vídeňského profesora po dobrodruha a bojovníka v Orientu. Také on napsal řadu dobrodružných knih. A do třetice T. E. Lawrence, britský důstojník a spolubojovník arabských beduínů. Na základě jeho pamětí vznikl sedmioscarový film. To všechno jsou hrdinové knihy Karla Jordána Dobrodružství jménem Orient. Pojďme se spolu s autorem projít jeho novým titulem, který v těchto dnech představuje v Náprstkově muzeu.