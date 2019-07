Gott je legenda. Uspěl za každého režimu, kariéru staví nad morálku, tvrdí muzikanti

„Na přelomu padesátých a šedesátých let jsme hráli a zpívali většinou v kavárnách. Takové pražské podniky jako Alfa nebo Vltava, to bylo takové malé české Las Vegas, samozřejmě bez kasin. Živé kapely, skvělí muzikanti, světové pecky. Lidi šíleli – a my taky.“ Karel Gott pro Supraphon

Po roce 1989

Kariéra Karla Gotta neutrpěla ani po roce 1989, o čemž svědčí jeho vítězství v nově vzniklé televizní anketě TýTý v roce 1991 a zisk již 22. Zlatého slavíka. Když se anketa obnovuje znovu v roce 1997 pod názvem Český slavík, ovládne i tu.

Během své více než 60 let trvající kariéry vystupoval téměř ve všech evropských zemích, ale také v zámoří, Číně, Japonsku či Austrálii. Hostoval ve stovkách televizních show, vydal stovku řadových alb a dalších více než sto alb výběrových, a to doma i v zahraničí. Je držitelem desítek domácích i zahraničních ocenění. V roce 2009 získal prezidentskou medaili Za zásluhy v oblasti kultury a také čestné občanství Plzně, kde se narodil. Roku 2015 převzal ocenění Absolutní slavík a zároveň Platinového slavíka.

V pražském Hudebním divadle Karlín se již dva roky hraje muzikál Čas růží, sestavený z hitů Karla Gotta. A v roce 2017 probíhala na lodi kotvící u pražské náplavky výstava s názvem Gott, My Life. Po zdravotní pauze legenda české hudební scény znovu vystupuje a momentálně také píše další autobiografickou knihu.

„Řekněme si upřímně, že bez přízně publika by to nešlo. Vlastně všechno, čemu se celoživotně věnuji, dělám pro své posluchače a diváky. Kdybych z jejich strany doslova fyzicky necítil – a to více než pětapadesát let – příznivou odezvu, nemohl bych svou práci už dávno dělat. Snad jenom jako příjemné a celoživotní hobby, ale pouze sám pro sebe. Nikdy mě totiž ani ve snu nenapadlo, že bych mohl zpívat do osmdesáti let. A to mě ještě na delší čas docela podstatně zbrzdily zdravotní problémy…“ Karel Gott pro Supraphon