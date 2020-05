Karanténa skončila, hurá do kina na evropské filmy!

Program Kreativní Evropa zve na české premiéry filmů s evropským rodokmenem.

Dívat se na filmy online může být pohodlné, ale společný zážitek v kině nic nenahradí. Proto vás zveme na nejnovější evropské snímky, které budou mít do prázdnin premiéru v českých kinech a jejichž distribuci podpořil program Evropské unie Kreativní Evropa.

Dva evropské filmy do našich kin vstoupily hned 11. května, kdy se sály otevřely po skončení karantény. Drama Dokud se tančí vypráví o mladíkovi Merabovi, který trénuje v gruzínském souboru tradičních tanců. Merabův svět se otřese v základech, když se tanečník zamiluje do svého konkurenta. Druhou premiérou se stala rodinná podívaná Zapomenutý princ francouzského filmaře Michela Hazanaviciuse, držitele Oscara za snímek The Artist. Oblíbený herec Omar Sy (Nedotknutelní, Samba) v něm ztvárňuje otce, který se musí vyrovnat s tím, že jeho dcera už nechce před spaním poslouchat pohádky s ním v hlavní roli neohroženého prince.

Od 14. května v kinech běží thriller Dokonalý pacient, založený na jednom z největších právních skandálů ve švédské historii. Reportér Råstam se v něm pokouší prokázat nevinu odsouzeného sériového vraha. 28. května má premiéru syrsko-britský dokument Pro Samu, odehrávající se ve válkou zmítaném městě Aleppo. Novinářka Waad Al-Khateab zaznamenává snahu své rodiny nejen přežít, ale i pomáhat bližním v improvizované nemocnici. Film ověnčený cenami z celého světa byl také oscarovým favoritem.

Výcvik v Evropské kosmické agentuře může divák zprostředkovaně zakusit prostřednictvím francouzsko-německého dramatu Proxima. Herečka Eva Green (Casino Royale, Snílci) v něm hledá rovnováhu mezi rolí matky a svým snem stát se účastnicí vesmírné mise. O nástrahách rodičovství vypráví i švédská komedie Volej mámu!, která má stejně jako Proxima premiéru 4. června.

Další oceňovaný dokument Země medu, nominovaný dokonce na dva Oscary, je strhujícím svědectvím o střetu dvou přístupů k životu a přírodě. Poslední z rodu chovatelů divokých včel Hatidže se živí v makedonských horách jako její předci, dokud její každodennost nerozvrátí příjezd nomádské rodiny. 11. června do kin nastupuje také hořká komedie To musí být nebe, v níž se klasik palestinské kinematografie Elia Suleiman ptá, co je to domov či identita.

18. června se můžeme těšit na úsměvnou podívanou z Provence Raoul Taburin, natočenou podle předlohy spoluautora Mikulášových patálií Sempého. Kolekci evropských snímků na konci měsíce uzavře horor z prostředí náboženské komunity Další jehňátko, natočený výraznou polskou režisérkou Małgorzatou Szumowskou (Tvář, Tělo).

Kreativní Evropa MEDIA je program Evropské unie na podporu kinematografie a audiovizuálního průmyslu, který financuje řadu filmových aktivit i v České republice. Podporuje vývoj nových filmů (v posledních letech by bez něj nevznikly například filmy Nabarvené ptáče, Staříci a mnohé další), řadu filmových festivalů (Jeden svět, Ji.hlava, Zlín…), filmovou i online distribuci, kina Europa Cinemas, scenáristické workshopy a široké spektrum dalších projektů. Některé z nich najdete možná i blízko Vás.