Karanténa vášeň Finů pro kávu nezchladila, doma pořádali virtuální dýchánky s přáteli

Ani karanténní opatření kvůli koronaviru nezchladila finskou vášeň pro kávu, která trvá zhruba 300 let. Kavárny sice musely být uzavřeny a později fungovaly s omezeným provozem, Finové si ale o to více vařili kávu sami doma.

Obchodní řetězce odhadují, že prodej kávy vzrostl až o deset procent, ačkoli udávají, že na zveřejnění přesných čísel je ještě brzy. Analytici také poukazují na to, že statistiky ovlivnil i fakt, že Finové mají doma vždy železnou zásobu na horší časy.

Káva se do Finska dostala ve 20. letech 18. století přes Stockholm, uvedla televize YLE. V té době se pití tohoto nápoje stalo oblíbeným ve vyšších vrstvách, záliba se ale v dalších desetiletích rychle rozšířila napříč populací.

Dnes Finsko patří k největším konzumentům kávy na osobu, dostupná je v zemi prakticky všude, takže lidé si mohou dopřát šálek i při nakupování v supermarketech.

"Za posledních sto let se spotřeba kávy ve Finsku zdvojnásobila. V roce 1920 spotřeba činila pět kilogramů na osobu, dnes je to deset kilogramů ročně. To je spousta balení kávy na osobu," řekl Rami Kuusisto, který je obchodním ředitelem finského výrobce kávy Paulig.

Ranou pro spotřebitele byla druhá světová válka, kdy finská vláda nedovolila využívat cenné dovozní kapacity pro import kávy. V prodeji tak byla nejdříve k dostání směs pravé kávy ze zásob s náhražkami a později již jen stoprocentní náhražky, jako je například cikorka.

Současná vlna pandemie ale dovoz kávy do Finska neohrozila, takže její spotřeba podle YLE rozhodně nijak dramaticky neklesla. Káva sice nebyla k dostání v kavárnách, ale zájem o její nákup podle obchodů v době karantény vzrostl.

Jussi Mannila z obchodní skupiny S-Group, která společně s řetězcem Kesko kontroluje 80 procent finského trhu s potravinami, řekl, že nákup kávy v maloobchodu od poloviny března do konce května vzrostl až o deset procent.

Zmíněné období je podle analytiků zatím obtížné hodnotit, protože nákup kávy ovlivňuje řada faktorů, mimo jiné akce v supermarketech. Obyvatelé Finska se kvůli karanténě zřejmě nedostali do karanténní krize, kdy by museli s nákupem pospíchat, protože běžně má doma každý zásobu na horší časy. I tak ale obchody hovoří o vyšším zájmu oproti normálu.

Televize YLE poznamenala, že Finové během karantény pořádali virtuální sezení s přáteli, při kterých každý doma popíjel kávu. K takovým internetovým sezením pobízeli pracovníky, kteří pracovali z domova, i zaměstnavatelé.

