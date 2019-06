Obchod s potravinami dává lidem tašky jako ze sex shopu. Bojuje tak proti igelitkám

Plastové tašky s nápisy prozrazujícími citlivý obsah nákupů začal v posledních dnech používat jeden z obchodů v kanadském Vancouveru. Místo pornofilmů či mastí na bradavice, o kterých se píše na potisku tašek, si v nich však lidé nosí domů "pouze" potraviny. Majitel obchodu chce tímto způsobem zákazníky přesvědčit, že používání neekologických tašek je nesmysl.

"Království filmů pro dospělé" či "Velkoobchod s mazáním na bradavice" mohou mít na tašce překvapení zákazníci, kteří si do obchodu East West Market nepřinesou vlastní. Některým z nich pak nemusí být příjemné jít po ulici s nediskrétní taškou. A právě na to majitel sází.

"Chtěli jsme pro ně něco vtipného, ale zároveň něco, co by je přimělo k zamyšlení," řekl britskému deníku The Guardian majitel obchodu David Lee Kwen, podle něhož bylo cílem lidi nenaštvat, neboť poté by používání plastových tašek neomezili.

Kwen si původně myslel, že k poklesu spotřeby tašek povede jejich zpoplatnění, avšak částka pěti centů (necelá koruna) za kus neměla prakticky žádný vliv. Humorná kampaň by podle něho měla pomoci k tomu, aby lidé nosili na nákupy tašky použitelné opakovaně.

Invenční majitel obchodu nicméně přiznává, že jeho snaha může mít vedlejší efekt - že lidé začnou humorné tašky sbírat a bude po nich velká poptávka.

Plastové tašky, jejichž rozpad trvá až desítky let, tvoří značnou část odpadu znečišťujícího světový oceán. V tělech uhynulých velryb a dalších mořských savců jich biologové objevují desítky.

Kanadský premiér Justin Trudeau tento týden oznámil plán, podle něhož budou tašky v zemi povinně zpoplatněny od roku 2021. V návaznosti na směrnici EU o omezení produkce těchto tašek schválil předloni český parlament jejich zpoplatnění.