Našli ho na Sahaře, jeho příběh ale začal na jiné planetě. Růžově zbarvený kámen se ukázal být jedním z nejstarších známých meteoritů z Marsu. Je starý přes 4,1 miliardy let a ukrývá i stopy dávné vody. Badatelka, která pomohla odhalit jeho výjimečnost, ho přitom málem odmítla zkoumat.
Na první pohled ji ničím zvláštním nezaujal. Kolegové z univerzity v Novém Mexiku už sice určili, že meteorit pochází z Marsu, Jang Liou z Laboratoře tryskového pohonu NASA ale podobných vzorků viděla spoustu. Vypadal jako poměrně běžný typ, a tak ho málem nechala být.
Nakonec mu přece jen dala šanci. A brzy zbystřila. Kámen měl nezvyklou strukturu a obsahoval minerály, s nimiž se u podobných vzorků dosud nesetkala. S kolegy v něm našla také drobné krystaly zirkonu, které pomáhají určit stáří hornin.
Výsledky ji zaskočily. Už před přibližně 4,1 miliardy let totiž kámen proměnila marsovská voda. Vzniknout tedy musel ještě dříve. Z domněle běžného vzorku se rázem stal jeden z nejstarších známých poslů z rudé planety.
„Teprve když jsme se začali dívat zblízka, uvědomili jsme si, že je tento meteorit skutečně jedinečný,“ uvedla Liou, hlavní autorka studie zveřejněné 29. října v časopise Science. Jeden z jejích recenzentů ho podle ní dokonce označil za „Rosettskou desku Marsu“. Stejně jako slavný kámen pomohl rozluštit egyptské hieroglyfy, mohl by tento nález pomoci číst dávnou historii rudé planety.
Růžový kámen ze Sahary
Meteorit vážil asi 800 gramů a měl nezvyklou narůžovělou barvu. Když ho v roce 2022 našli na Sahaře, nikdo ještě netušil, jak dávnou minulost v sobě uchovává. Dostal jméno Teghaza 001 podle solné pláně v africkém Mali, kde ho objevili.
Vědci znají přes čtyři stovky marsovských meteoritů, jen několik ale sahá do tak vzdálené minulosti. Do rané historie Marsu, který vznikl přibližně před 4,5 miliardy let, dosud umožňovaly nahlédnout především dva meteority: Allan Hills 84001 se stářím kolem 4,1 miliardy let a Northwest Africa 7034, známý také jako Černá kráska, který obsahuje úlomky starší než 4,3 miliardy let.
Teghaza 001 navíc otevírá dosud neznámou kapitolu. „Je to skutečně náš první kus marsovské kůry z oblasti, z níž jsme dosud žádný vzorek neměli,“ říká spoluautor studie Lee Saper. Jeho složení ukazuje na jižní vysočiny poseté krátery. Badatelé vytipovali třináct možných míst původu, přesné však zatím neznají.
A co život?
Teghaza 001 byl kdysi žhavým magmatem. Pak vychladl, ztuhl a stal se součástí marsovské kůry. Později ho proměnila podzemní voda. Stopy těchto dávných dějů vědci odhalili v jeho minerálech. „Zachycuje interakce vody a horniny a možná i otisk marsovské atmosféry v době, kdy přicházela o vodu,“ vysvětluje Saper.
Dávná voda znovu otevírá lákavou otázku: Mohl na Marsu existovat život? „Zjištění podporují představu, že raný Mars měl nezbytné přísady a podmínky pro život,“ řekl Saper. Vzápětí ale dodal, že „přímo neodpovídají na otázku, zda na Marsu život byl“.
Na Zemi kámen doputoval po prudkém nárazu jiného tělesa do Marsu, který ho vymrštil do vesmíru. Přečkal průlet naší atmosférou a skončil na Sahaře. Jeho příběh však vědci teprve začínají rozplétat. „Zatím jsme jen poškrábali povrch,“ říká Liou.
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Zdroje: Science, NASA, University of Maine
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