Rozvětvená rodina Kepnerových si před dvěma lety vyrazila na výletní plavbu jednou z luxusních zaoceánských lodí. Vrátilo se jich ale o jednoho méně, osmnáctiletá Anna za záhadných okolností přímo na palubě zemřela. Až donedávna nebylo jasné, kdo má úmrtí dívky na svědomí. Úřady ale nyní viníka označily.
Zatímco se na horních palubách luxusního kolosu Carnival Horizon tančilo, v těsné kajutě číslo 4220 se odehrávalo drama. Osmnáctiletá Anna Kepnerová zmizela uprostřed večeře, její tělo našli až o hodiny později – zabalené v dece pod postelí. Po dvou letech ticha a analýz DNA nyní americká justice ukázala na viníka. Je jím její nevlastní bratr, kterému v době činu bylo pouhých čtrnáct let.
Ale popořádku. V listopadu 2024 vyrazila rozvětvená rodina Kepnerových na plavbu snů. Šest nocí luxusu, zastávky na Jamajce i v Mexiku. Christopher Kepner a jeho žena Shoentel s sebou vzali čtyři děti a prarodiče. Nikdo netušil, že se domů vrátí v doprovodu federálních agentů a že jich bude o jednoho méně.
Teď, po osmnácti měsících pátrání detektivů z FBI, padlo obvinění. Z vraždy prvního stupně a sexuálního napadení je viněn nevlastní bratr oběti, vystupující pod iniciálami T. H. Soudce v těchto dnech rozhodl o zásadním kroku: i když chlapci bylo v době činu 14 let, bude souzen jako dospělý.
„Necítím se dobře, jdu si lehnout“
Scénář tragédie připomíná detektivku ze „zamčeného pokoje“, 6. listopadu 2024 se Anna uprostřed večeře omluvila rodině s tím, že jí není dobře. Odešla do kajuty, kterou sdílela se svými dvěma dospívajícími nevlastními bratry.
Zatímco osmnáctiletá Anna byla dcerou Christophera, další tři děti – dva dospívající chlapci a devítiletá dívka – byly potomky Shoentel. Rodina se nejprve skvěle bavila.
Když se chlapci onoho podvečera vrátili do pokoje, tvrdili, že sestra tam není. Ráno rodina znervózněla, když Anna nedorazila ke snídani. Začalo horečné pátrání po celé délce 323 metrů dlouhého plavidla. „Všichni jsme doufali, že se jen někde zapomněla nebo jí bylo zle a usnula v některém z lodních salonků,“ citovala svědky americká stanice Fox 35.
Uklízečku čekal nález jako z hororu
Pátrání nikam nevedlo, vypadalo to, jako by Anna jednoduše zmizela. Bylo ale jasné, že uprostřed oceánu nemohla loď opustit, všichni proto věřili, že se co nevidět znovu objeví. Jejich přání jim definitivně zhatil hrozivý nález, který učinila uklízečka při vytírání podlahy v kajutě dospívajících sourozenců. Pod postelí totiž mopem o cosi zavadila, a když se sehnula, aby překážku odstranila, zjistila, že se dívá na lidské tělo zabalené do deky.
K podezřelému úmrtí došlo v mezinárodních vodách, proto se případem začala zabývat FBI. Ta velmi rychle přišla na to, že příčinou Anniny smrti bylo udušení, které si nemohla přivodit sama. Proto detektivové začali pracovat s variantou, že dívku někdo zavraždil.
Protože k vraždě došlo na lodi během plavby, existoval přesně vymezený okruh osob, které mohly zločin spáchat. Vyšetřovatelé se zaměřili především na rodinu Anny, protože rodinné vztahy jsou velmi častým důvodem, proč se někdo rozhodne zabíjet. Zajímavá byla především výpověď dívčina bývalého přítele. Přiznal totiž, že se mu krátce před vyplutím Anna svěřila, že se k ní její nevlastní bratr choval nevhodně. Podle jeho slov ji měl mladík několikrát sexuálně napadnout.
Na případ je uvalené embargo
O případ se pochopitelně zajímala také média, která se snažila mluvit s pozůstalými. Nikdo z novinářů ale příliš nepochodil, příbuzní totiž sdělili, že podle pokynů FBI nesmí s nikým o detailech hovořit, protože do případu může být zapletená nezletilá osoba.
Annin nevlastní bratr se po její smrti zhroutil a poté, co loď doplula do cílového přístavu, putoval rovnou do psychiatrické nemocnice. Odtamtud ho následně odborníci propustili v doprovodu příbuzného, který se za něj zaručil a slíbil, že na něj dohlédne, než se celá věc vyjasní.
V únoru letošního roku policie teenagera T. H. (jména vyšetřovaných mladistvých nesmí být v USA zveřejněna kompletní), zatkla a vzala do vazby. Vzhledem k nízkému věku ho ale nakonec úřady propustily. Až do soudu však musí zůstat v domácím vězení a jeho pohyb monitoruje elektronický náramek.
Bližší detaily kvůli citlivosti kauzy úřady zatím nezveřejnily, chlapec ale čelí obžalobě ze znásilnění a vraždy prvního stupně. Pokud se jeho vina prokáže, hrozí mu doživotní trest. V elektrickém křesle však skončit nemůže, americké právo totiž neumožňuje popravovat nezletilé.
Zdroje: BBC, Fox35Orlando.com
