Kadeřnictví pár kroků od obýváku. Dům si rozdělili, aby si práce a rodina nepřekážely

Adéla chtěla vlastní kadeřnictví, ale nechtěla se vracet do salonu v centru města. S partnerem Michalem proto spojili bydlení a podnikání na jednom pozemku. Architekti rozdělili dům na dvě samostatné části a propojili je pouze krytým krčkem. Výsledek zaujal i porotu Stavby roku 2025.
Když se Adéla rozhodla vrátit ke kadeřnickému řemeslu, nechtěla klasický salon ve městě. Předtím za zákazníky dojížděla k nim domů, což pro ni bylo časově náročné. S Michalem proto začali hledat jiné řešení. „Snaha vybudovat něco jiného než klasický kadeřnický salon. Jiné prostředí pro klienty,“ popisují majitelé původní záměr.
Tak vznikl rodinný dům v Nové Vsi od luni architektů. Dvě samostatné přízemní hmoty – jedna obytná, druhá s garáží a kadeřnictvím – spojuje pouze krytý prosklený krček. Dům získal hlavní titul Stavba roku 2025.
Nejdřív měl být salon v kontejneru
Cesta k dnešní podobě nebyla od začátku jasná. Jednou z prvních možností bylo umístit kadeřnictví do samostatného kontejneru na zahradě. „Bylo několik variant, jak prostor pro práci vyřešit. Nějaké přirozené dohady v procesu byly, jednou z prvních variant byl i samostatně stojící kontejner v části zahrady, ale vše se vyřešilo nakonec velmi vkusně,“ vzpomínají majitelé.
Architekti nakonec salon začlenili do domu, ale ponechali mu vlastní provoz. „Propojovací otevřený krček měl umožnit přejít suchou nohou mezi domem a garáží a současně domem a salonem. Odtržení obou částí domu mělo zajistit akustický a provozní komfort,“ vysvětlují.
Pro majitele bylo důležité, aby práce nepohltila jejich soukromí. „Také z tohoto důvodu jsme se snažili už v rámci návrhu co nejvíce ‚pracovní část‘ od soukromé oddělit,“ říkají. A podle architektů se to podařilo: „Klienti vůbec nevstupují do prostoru domu. Salon je prostě samostatná jednotka se vstupem z venkovního krytého prostoru.“
Klientka kouká na dub, rodina na zahradu
Důležité nebylo jen fyzické oddělení. Architekti rozdílně nasměrovali i jednotlivé části domu. Kadeřnictví se dívá směrem ke vzrostlému, staletému dubu, zatímco obytné místnosti a terasa jsou orientovány na opačnou stranu zahrady. „Je vyloučeno to, že někdo sedí na terase s kávou a střetává se pohledy s klientkou, která kouká z okna salonu,“ vysvětlují architekti.
Majitelé potvrzují, že se jejich dva světy skutečně téměř nepotkávají. „Díky dobře vyřešené dispozici téměř ne, jediné místo, kde dochází ke kontaktu, je příjezdová cesta a část pro parkování, ale to není komplikace,“ říkají. Obě části domu jsou navíc přízemní. „Vždy máme pozitivní zpětnou vazbu na to, když život v domě a v zahradě probíhá na jedné úrovni bez zbytečných schodů nebo pokojů umístěných v patře. Je to právě tento aspekt, který se řeší již v prvních fázích návrhu a ovlivňuje budoucí život na každodenní bázi všech obyvatelů domu,“ říkají architekti.
Uvnitř je dům otevřený zahradě
Větší dům patří rodině. Je v ní obytný prostor s kuchyní, tři ložnice, dvě koupelny a další zázemí. Obývací část se otevírá až do krovu a velkoformátová bezrámová okna propojují interiér se zahradou. „Zatímco u exteriéru domu jsme vsadili na minimalistickou omítku v kombinaci s dřevěnými latěmi a při pohledu z ulice na zdánlivou strohost, interiér je hřejivý a řemeslně velmi precizní. Dnes už standardní velkoformátová bezrámová dubová okna i v tomto případě propojují domov se zahradou s dětským domečkem a zapuštěným bazénem,“ popisuje Lukáš Janout z luni architektů.
Návrh zároveň reaguje na tradiční charakter okolní zástavby. „Při navrhování tohoto rodinného domu jsme vycházeli primárně z kontextu místa v centrální části obce s převážně tradiční zástavbou rodinných domů se sedlovou střechou,“ uvádějí architekti. Menší hmota s kadeřnictvím a garáží má fasádu ze sibiřského modřínu, obytná část kombinuje sedlovou a rovnou střechu. Interiéru dominuje dubové dřevo a bílé plochy.
Práce doma nakonec není problém
Pro Adélu a Michala ale není nejdůležitější vzhled domu. Největší změnou byl podle nich způsob života. „Je to úplně něco jiného bydlet v domě se zahradou oproti bydlení v bytě,“ říkají. Obavy, že se podnikání začne prolínat s rodinným životem, se nakonec nepotvrdily. „Máme největší radost z toho, že se to dá ve finále dobře kombinovat a není to žádným omezením,“ odpovídají na otázku, co je na soužití podnikání a rodiny překvapilo.
Také architekti dnes hodnotí především to, jak dům funguje v běžném životě. „Vždy nám dělá radost, když vidíme, že i po letech dům funguje a žije zde spokojeně mladá sympatická rodina. Navíc se rozrostla zahrada a tím se víc propojil život mezi oběma částmi,“ říkají. Chytrá architektura tak vyřešila problém, který by u společného bydlení a podnikání mohl být zásadní: jak mít práci několik kroků od obýváku, ale přitom si ji domů nepustit.
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