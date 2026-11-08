K Zemi se řítí rychlostí 250 tisíc kilometrů za hodinu. Podívaná stojí za to, radí odborníci

Oblohu nad Českem už brzy protnou jedny z nejrychlejších meteorů vůbec. Leonidy vstupují do zemské atmosféry rychlostí přes 250 tisíc kilometrů za hodinu a často za sebou zanechávají jasné světelné stopy. Maximum přijde v noci ze 17. na 18. listopadu. Měsíc tentokrát nebude pozorování kazit. Stačí vyrazit za tmy mimo město a doufat, že se nezatáhnou mraky.
Listopadovou oblohu by letos mohlo protnout až 15 „padajících hvězd“ za hodinu. Má to ale háček. „Vždy z nich uvidíme jen část, protože naším pohledem prostě neobsáhneme celou oblohu,“ upozorňuje tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.
Světelné stopy na obloze mají na svědomí drobné částečky, které za sebou zanechala kometa Tempel-Tuttle. Země při své cestě kolem Slunce každoročně prolétá tímto proudem prachu. Když částice vysokou rychlostí vletí do atmosféry, vytvoří světelný úkaz, kterému říkáme meteor.
Nejlepší podívaná přijde po půlnoci
Kdo chce Leonidy spatřit na vlastní oči, měl by si v kalendáři zakroužkovat noc ze 17. na 18. listopadu. Právě tehdy roj dosáhne svého maxima, konkrétně kolem jedné hodiny po půlnoci. A letos budou mít pozorovatelé jednu velkou výhodu. Měsíc, který dokáže svou září slabší meteory snadno přehlušit, tentokrát nebude překážet.
Připomeňte si velkou nebeskou podívanou. Jak vypadalo letošní zatmění Slunce na různých místech?
„Podmínky pro pozorování maxima budou dobré, protože Měsíc bude ve fázi po první čtvrti a zatímco zvečera bude ještě na obloze svítit, v době maxima už bude pod obzorem a nebude pozorování rušit,“ vysvětluje Suchan.
Nejlepší je proto vyrazit až ve druhé polovině noci. Nejenže bude obloha tmavší, ale výš nad obzor vystoupá také takzvaný radiant, tedy místo v souhvězdí Lva, odkud meteory zdánlivě vylétají. Často také zanechávají velmi jasné stopy. „Podívaná na ně tedy stojí za to,“ dodává Suchan.
Hlavně pryč od městských světel
Dobrou zprávou je, že za Leonidami není nutné nikam daleko cestovat ani pořizovat drahé vybavení. Dalekohled můžete klidně nechat doma. Důležitější je najít místo, kde vám výhled nezkazí pouliční lampy ani vysoké budovy.
A kam přesně upřít oči? „Meteory létají po celé obloze. Takže si to chce vybrat místo s co nejméně omezeným výhledem a v tmavé krajině s co nejmenším světelným znečištěním,“ radí Suchan.
Ideální je proto vyrazit za město, třeba na louku nebo jiné otevřené prostranství, odkud uvidíte co největší část oblohy. Pak už stačí jen trpělivost a trocha štěstí. Rozhodující totiž bude počasí. Pokud se zatáhne, nepomůže ani dokonale vybrané místo. A pokud bude jasno? Pak se vyplatí pořádně obléct.
„A doufat, že nezmrznete, protože když bude jasno, dobře meteory uvidíte, ale taky bude zima,“ dodává Suchan s nadsázkou.
Umějí rozpoutat i meteorickou bouři
Letošní očekávané počty mohou ve srovnání s oblíbenými srpnovými Perseidami působit skromně. Ty při maximu aktivity dosahují zhruba stovky meteorů za hodinu. Leonidy ale v minulosti předvedly i mnohem divočejší podívanou.
Pokud Země prolétne obzvlášť hustým proudem částic po kometě, může nastat takzvaná meteorická bouře. Oblohu pak křižují tisíce meteorů za hodinu. Právě takovými výbuchy aktivity se Leonidy proslavily. Suchan připomíná například roky 1998 a 1999, kdy počty dosahovaly stovek meteorů za hodinu. „Příště takové počty očekáváme v letech 2033 a 2034,“ říká.
VIDEO: Úchvatný časosběr z vesmíru. Astronaut natočil polární záři z ISS
Zdroje: autorský text, ESA
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Polsko truchlí po střelbě v Krakově. Po útoku se šíří falešné zprávy
Polsko drží státní smutek po sobotním útoku na krakovském Hlavním náměstí, při kterém střelec zabil šest lidí a dalších 16 zranil. Jeden ze dvou policistů, kteří útočníka zastavili, se podle místních úřadů probral z kómatu. Po tragédii se na internetu začaly šířit nepravdivé informace, mimo jiné falešná výzva k darování krve pro zraněného policistu.
ŽIVĚ Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině bez proudu přes 600 tisíc domácností
Více než 600 tisíc domácností zůstalo bez proudu po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti, oznámil v neděli ráno šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že ruská armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, napsal ruskojazyčný server BBC.
Francie potvrdila účast na jednání o Ukrajině. Evropa chce u rozhovorů svůj hlas
Evropské země včetně Francie se zúčastní mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která se za zprostředkování Spojených států uskuteční 10. a 11. listopadu v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Podle agentury AFP to v neděli v rozhovoru se stanicí RTL uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Neupřesnil však, která z evropských zemí se dialogu zúčastní.
Havlíček odmítl mimořádné jednání s opozicí o budoucnosti veřejnoprávních médií
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) nevidí důvod k mimořádnému společnému jednání o budoucnosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s předsedy opozičních stran. Podle něj stačí téma řešit běžnými postupy ve Sněmovně.
Chce být první ženou a muslimkou v čele OSN. Tajná zpráva ji teď spojuje s masakry
Chce vést Organizaci spojených národů. Jako první žena a muslimka. Diplomatka ze Spojených arabských emirátů Lana Nusseibehová ve své kampani slibuje posílení diplomacie, ochranu lidských práv a reformu světového společenství. Nyní ale vyšetřování OSN ukazuje, že je zapletená do genocidy v Súdánu.