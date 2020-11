Korejku štvalo, že turisté nechávají v přírodě odpadky. Začala z nich tvořit umění

Jihokorejskou turistku Kim Kang-eunovou mrzelo, že během výprav po krásách své země nacházela v přírodě spoustu pohozených odpadků. Proto založila spolek, jehož členové nahromaděné smetí sbírají a pak z něj přímo v lesích a horách vytvářejí umělecká díla. Ta mají lidi inspirovat k tomu, aby víc dbali na ochranu životního prostředí.

Kim Kang-eunová miluje túry člověkem nedotčenou přírodou. Když si však 30letá Korejka v roce 2018 vyrazila na dvoudenní výlet do svahů největšího jihokorejského národního parku Mount Jiri, narazila cestou na spoustu odpadků. To ji přimělo zamyslet se nad tím, jak druhé lidi přimět, aby se o přírodu lépe starali.

Nakonec založila spolek Clean Hikers, který teď v oblasti Mount Jiri i v dalších jihokorejských národních parcích sbírá odpadky a následně z něj dělá umění, jemuž se přezdívá junk art. "Myslím, že díky junk artu můžeme lidi snadněji přesvědčit, že je ochrana životního prostředí důležitá, než kdybychom jen říkali, ať odpadky nehází na zem," vysvětlila Kang-eunová pro agenturu Reuters.

"Místo toho můžeme přímo v národních parcích vytvářet zajímavé obrazy, kterými si získáme jejich pozornost," doplnila mladá žena, zatímco stála na horském vrcholku Mount Mani před jedním ze svých děl. Šlo o koláž s plačící kočkou doplněnou sloganem "Save the World" (Zachraňte svět).

V národním parku Ganghwa Island, kde obraz zanechala, se pohybuje hodně toulavých koček, takže výtvor nesl jasnou symboliku. S dílem jí pomáhali i další dobrovolníci ze skupiny Clean Hikers a společně dali na stejném místě dohromady ještě koláž s rybou, ptákem, motýlem a člověkem.

Obě výtvarné koláže vznikly z pohozených odpadků, mezi nimiž se našla například i ochranná rouška. Členové spolku je nejdřív s pomocí ocelových kleští sesbírali a nacpali do igelitových pytlů. Turisté podle dostupných statistik ve 22 jihokorejských národních parcích během prvních devíti měsíců letošního roku zanechali kolem 800 tun odpadků.

Poté co v Jižní Koreji podobně jako v jiných zemích začala platit vládní opatření omezující setkávání ve vnitřních prostorách, obyvatelé začali trávit mnohem více času na čerstvém vzduchu. Množství návštěvníků tří největších národních parků v Jižní Koreji, které se nachází blízko velkých měst, bylo letos v říjnu o 20 procent vyšší než ve stejném měsíci loňského roku.

I když většinu odpadků, které v přírodě po turistech zbudou, odklidí zaměstnanci národních parků, část z nich tam vždycky zůstane, takže má spolek Clean Hikers pořád co na práci. "Nejde nám o to, uklidit všechno. Děláme to hlavně proto, abychom jiné lidi inspirovali k zodpovědnému chování," doplnila Kang-eunová.

