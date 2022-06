Jste mistři v poznávání světových měst? Zkuste si to na fotkách z roku 1900

Nejznámější turistická místa světa se za posledních 120 let nijak pronikavě nezměnila. Představte si, že vás pomyslný stroj času přenesl do doby kolem roku 1900. Poznáte ze snímků, na kterém místě jste se ocitli? Kdo chce v kvízu dosáhnout dobrého výsledku, musí se dostat nad 20 bodů. Opravdovým mistrem je však ten, kdo to dokáže nad 25. Fotografie pochází ze sbírek knihovny amerického Kongresu.