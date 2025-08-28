Jsme mistři! Iniciativa připomíná české úspěchy a zve k podpisu manifestu

Češi mají stovky důvodů, proč být hrdí - od vynálezů, které změnily svět, přes sportovní vítězství, až po svobodu a demokracii, kterou si chráníme už 35 let. Jenže často se zapomínáme pochválit. A právě proto vznikl občanský spolek Kdo neskáče, není Čech.
Tvoří ho lidé z různých oborů, které spojila touha připomenout, že Češi a Češky nejsou národ malých možností, ale národ mistrů. "Nechceme jen poslouchat, že je všechno špatně. Chceme ukázat, co všechno umíme a na co můžeme být pyšní," vysvětluje David Povolný, jeden ze zakladatelů iniciativy Jsme mistři.
Podpis, který vás dovede až na hokej
Podepsat manifest na webu jsmemistri.cz může každý, kdo cítí, že být Čechem nebo Češkou stojí za to. A podpis se počítá nejen symbolicky - z přihlášených e-mailů organizátoři vylosují výherce zájezdu pro dvě osoby na únorový hokejový svátek v italských Alpách.
Tam se český hokejový nároďák utká s Kanadou a Francií. Lístky na Kanadu už jsou vyprodané, takže jde o příležitost, kterou jinde nezískáte.
David proti Goliášovi
Česko je malá země uprostřed Evropy. Může na první pohled působit nenápadně. Ale příběh Davida a Goliáše známe všichni - a my jsme David. Nepřehlédnutelný, odvážný a s pevnou vůlí.
Díky svobodě a demokracii jsme dnes mezi zeměmi, které svět nejen sleduje, ale i respektuje. "Česko je místo, kde vznikají velké věci. Od vědeckých objevů, přes sportovní triumfy až po pokroky, co děláme jako celá společnost. Je na čase, abychom si to připomínali častěji," říká Pavel Franc, spoluzakladatel iniciativy Jsme mistři.
V čem jsem mistři? Prozkoumejte naše prvenství
Ne vždy je snadné cítit se mistrovsky. Stačí otevřít zprávy a hned to na člověka padá. Ale i to je součástí života. Stačí se zastavit, nadechnout, třikrát vydechnout - a uvidíme svět jinak.
Iniciativa Jsme mistři připomíná, v čem jsme jako národ jedineční a na co můžeme být hrdí. Třeba podle výzkumu Českého rozhlasu jsme nejvtipnější národ - umíme si ze sebe udělat legraci i trefně se zasmát. Zároveň stojíme v čele špičkových oborů: ve výrobě nanovláken a nanomembrán patříme mezi světovou elitu a podle prestižního National Cyber Security Indexu jsme dokonce světovou jedničkou v kyberbezpečnosti.
To všechno je možné díky tomu, že žijeme ve svobodné a demokratické společnosti. V roce 2025 se Česko dokonce dostalo mezi 10 nejdemokratičtějších zemí světa - v žebříčku V-Dem Democracy Report jsme dosáhli 7. místa. Znamená to, že patříme mezi nejstabilnější a nejotevřenější demokracie na světě.
A v čem další jsou Češi mistři? Podívejte se na web www.jsmemistri.cz a ponořte se do našich prvenství.
Podepiš se pod manifest za svobodu a demokracii!
Podpis manifestu iniciativy Jsme mistři je jednoduchý krok, kterým ukážeme, že nejsme národ, co rezignuje, ale národ mistrů. Národ, který dokáže velké věci a má odvahu se za ně postavit.
Tak se pod to podepište, připomeňte si, že být Čechem či Češkou stojí za to, a klidně jeďte fandit i našemu nároďáku. Protože jsme mistři. Vždycky jsme byli… a vždycky budeme.