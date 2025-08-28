Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jsme mistři! Iniciativa připomíná české úspěchy a zve k podpisu manifestu

včera
Malá země s velkými příběhy. Iniciativa Jsme mistři připomíná, proč máme být hrdí na Česko. Každý se může podepsat pod jejich manifest za svobodu a demokracii, a kromě dobrého pocitu získat šanci vyhrát cestu na hokejový svátek v Itálii.
Foto: Komerční sdělení

Češi mají stovky důvodů, proč být hrdí - od vynálezů, které změnily svět, přes sportovní vítězství, až po svobodu a demokracii, kterou si chráníme už 35 let. Jenže často se zapomínáme pochválit. A právě proto vznikl občanský spolek Kdo neskáče, není Čech.

Tvoří ho lidé z různých oborů, které spojila touha připomenout, že Češi a Češky nejsou národ malých možností, ale národ mistrů. "Nechceme jen poslouchat, že je všechno špatně. Chceme ukázat, co všechno umíme a na co můžeme být pyšní," vysvětluje David Povolný, jeden ze zakladatelů iniciativy Jsme mistři.

Podpis, který vás dovede až na hokej

Podepsat manifest na webu jsmemistri.cz může každý, kdo cítí, že být Čechem nebo Češkou stojí za to. A podpis se počítá nejen symbolicky - z přihlášených e-mailů organizátoři vylosují výherce zájezdu pro dvě osoby na únorový hokejový svátek v italských Alpách.

Tam se český hokejový nároďák utká s Kanadou a Francií. Lístky na Kanadu už jsou vyprodané, takže jde o příležitost, kterou jinde nezískáte.

David proti Goliášovi

Česko je malá země uprostřed Evropy. Může na první pohled působit nenápadně. Ale příběh Davida a Goliáše známe všichni - a my jsme David. Nepřehlédnutelný, odvážný a s pevnou vůlí.

Díky svobodě a demokracii jsme dnes mezi zeměmi, které svět nejen sleduje, ale i respektuje. "Česko je místo, kde vznikají velké věci. Od vědeckých objevů, přes sportovní triumfy až po pokroky, co děláme jako celá společnost. Je na čase, abychom si to připomínali častěji," říká Pavel Franc, spoluzakladatel iniciativy Jsme mistři.

V čem jsem mistři? Prozkoumejte naše prvenství

Ne vždy je snadné cítit se mistrovsky. Stačí otevřít zprávy a hned to na člověka padá. Ale i to je součástí života. Stačí se zastavit, nadechnout, třikrát vydechnout - a uvidíme svět jinak.

Iniciativa Jsme mistři připomíná, v čem jsme jako národ jedineční a na co můžeme být hrdí. Třeba podle výzkumu Českého rozhlasu jsme nejvtipnější národ - umíme si ze sebe udělat legraci i trefně se zasmát. Zároveň stojíme v čele špičkových oborů: ve výrobě nanovláken a nanomembrán patříme mezi světovou elitu a podle prestižního National Cyber Security Indexu jsme dokonce světovou jedničkou v kyberbezpečnosti.

To všechno je možné díky tomu, že žijeme ve svobodné a demokratické společnosti. V roce 2025 se Česko dokonce dostalo mezi 10 nejdemokratičtějších zemí světa - v žebříčku V-Dem Democracy Report jsme dosáhli 7. místa. Znamená to, že patříme mezi nejstabilnější a nejotevřenější demokracie na světě.

A v čem další jsou Češi mistři? Podívejte se na web www.jsmemistri.cz a ponořte se do našich prvenství.

Podepiš se pod manifest za svobodu a demokracii!

Podpis manifestu iniciativy Jsme mistři je jednoduchý krok, kterým ukážeme, že nejsme národ, co rezignuje, ale národ mistrů. Národ, který dokáže velké věci a má odvahu se za ně postavit.

Tak se pod to podepište, připomeňte si, že být Čechem či Češkou stojí za to, a klidně jeďte fandit i našemu nároďáku. Protože jsme mistři. Vždycky jsme byli… a vždycky budeme.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Leukemie se mu čtyřikrát vrátila. Nad vodou ho drží chůze

Leukemie se mu čtyřikrát vrátila. Nad vodou ho drží chůze

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 15 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 26 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 52 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
před 1 hodinou
Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Slavný Portugalec neustál neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo.
před 1 hodinou
Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Další zprávy