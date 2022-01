Reportérku v živém vstupu srazilo auto, překvapený moderátor jí vysekl poklonu

Reportérka americké televizní stanice WSAZ-TV Tori Yorgeyová zažila při živém vstupu nečekaný adrenalin. Když ji moderátor ze studia předal slovo, nestihla říct ani hlásku a zezadu ji najednou srazil automobil. Otřesená Yorgeyová ale i přesto začala diváky pohotově uklidňovat, že je v pořádku a “jen” ji povalilo auto. Její příhoda se stala na sociálních sítích virální senzací.

Pětadvacetiletá Yorgeyová ve středu živě reportovala pro lokální televizní stanici v Západní Virginii z města Dunbar o špatných povětrnostních podmínkách a prasklém vodovodu. Stála ve tmě vedle silnice, která byla pokrytá vodou. Pravděpodobně i kvůli tomu žena nezvládla řízení svého SUV a reportérku srazila na zem.

Na záběrech je slyšet, jak řidička okamžitě vystoupila z automobilu a ujišťovala se, zda je reportérka v pořádku. Ta ale zůstala profesionální a nenechala se tím rozhodit. Po pár vteřinách se pohotově zvedla ze země a vysvětlila moderátorovi Timovi Irrovi do studia celou situaci.

"Můj život mi právě proběhl před očima. Ale jsme živě v televizi a všechno je v pořádku," řekla s úsměvem divákům. "Myslela jsem si, že jsem na bezpečném místě, ale zřejmě musím kameru ještě trochu posunout do strany," dodala reportérka, která byla v terénu sama bez kameramana. Divákům také vzkázala, že se zkrátka jednalo o nešťastnou nehodu a pokračovala dál ve svém vstupu.

"Zůstat v tu chvíli v klidu opravdu nebylo pro všechny lehké. Ale snažili jsme se, co to šlo," komentoval později na Twitteru moderátor Irr, který podle svých slov nejprve netušil, co se kolegyni stalo. "Děsivá situace to byla pro Tori. Je pořád mladá, ale rozhodně už je opravdový profík," dodal.

Redaktorka při nehodě neutrpěla žádná zranění, uvádí americký server Today. Video s její příhodou se v posledních dnech virálně rozšířilo po sociálních sítích a získalo již miliony zhlédnutí. Uživatelé i americká média obdivují mladou novinářku především za její pohotovost a profesionalitu.