Zimní olympiáda má nečekaného hrdinu. Není mu dvacet, nezíská medaily, nemá sponzory a jeho kolbištěm je prázdná hala v pět ráno. Jedenašedesátiletý Skot Mark Callan se stal virální senzací díky svému „moonwalku“ na curlingovém ledě. Ale nenechte se mýlit – tenhle tanec není pro pobavení diváků, je to precizní věda, bez které by se v Itálii neodehrál jediný zápas.
Když Marka Callana zachytí kamery, vypadá to jako parodie na krále popu Michaela Jacksona. Šourá se pozpátku, jeho pohyby jsou trhané, ale rytmické. Na zádech má patnáctilitrový kanystr a v ruce hadici s rozstřikovačem. „Lidé mi píšou, jestli jsem se nezbláznil,“ směje se pro BBC rodák z Glasgow.
Ve skutečnosti Mark provádí tzv. pebbling – vytváří na ledě strukturu připomínající pomerančovou kůru. Bez těchto zmrzlých kapiček by curlingový kámen na ledě nefungoval. „Představte si to jako mokrou sklenici na stole. Přisaje se a nepohne se. Moje kapičky vytvářejí vzduchový polštář, po kterém kámen létá,“ vysvětluje Callan pro Olympic.com.
Voda o teplotě čaje
Callan musí dodržovat pravidla, u kterých by i laboratorní technik zpozorněl. Voda v jeho kanystru musí mít přesně 55 až 60 stupňů Celsia, čili jako ideální teplota, při které se pije čaj. Pokud by byla studenější, kapičky se nespojí s podkladem; pokud teplejší, led se začne nekontrolovaně rozpouštět.
A pak je tu ten pověstný krok. Mark musí každou dráhu přejít za přesně 45 sekund. Ani o vteřinu méně, ani o vteřinu více. „Ty moje ‚ostré kroky‘ mi pomáhají udržet rytmus a rovnováhu. Pokud zpomalím, udělám na ledě louži a je po zápase,“ dodává muž, který se curlingu věnuje už od dob, kdy v jeho rodném Skotsku ještě stála stará dřevěná kluziště.
Ikona v historických kulisách
Stadion v Cortině d’Ampezzo, kde se hry konají, je pro Markův tým výzvou. Historická aréna z roku 1956 má své mouchy, ale pro Marka je to „fenomenální místo“. Směs starého dřeva a nejmodernější technologie výroby ledu mu učarovala.
Skotská stopa
Curling vznikl ve Skotsku už v 16. století. První kameny nebyly kulaté, šlo o obyčejné říční kameny s dírami pro prsty.
Všechny olympijské kameny na světě pocházejí z jediného místa – z neobydleného skotského ostrova Ailsa Craig.
Tamní žula je unikátní svou hustotou a tím, že neabsorbuje vodu. Díky tomu kámen na ledu nepraská a drží si svůj tvar po desetiletí.
Jeden profesionální kámen váží necelých 20 kilogramů a jeho cena se pohybuje kolem 15 až 20 tisíc korun.
I když mu přátelé posílají parodie jeho vlastních pohybů zhudebněné popovými hity, Callan zůstává v klidu. „Jsem jen chlap, co dělá svou práci. Pokud to v dnešní chmurné době vykouzlí lidem úsměv na tváři, pak s tím nemám sebemenší problém.“
Zdroj: BBC Sport, Olympic.com
