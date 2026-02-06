Časopis Forbes každý rok vybírá třicítku lidí do 30 let, kteří výrazně hýbou byznysem, kulturou, vědou i společností. Nejde jen o seznam jmen, ale o náhled do budoucnosti – kdo ji bude formovat a jakým směrem se svět může posunout. Společné mají jedno: energii, nápady, odvahu bourat stereotypy a ukazovat, že věk může být výhodou, ne překážkou. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.
Rozárie Haškovcová
23 let, environmentální aktivistka
Rozárie se věnuje environmentálnímu aktivismu s cílem upozornit na klimatické změny a udržitelnost. Je jednou z nejmladších tváří české scény Forbes 30 pod 30 2026, která reprezentuje generaci, pro niž není udržitelnost trend, ale základní životní rámec. Propojuje environmentální témata s edukací i kampaněmi směrem k veřejnosti.
Zdislava Pokorná
28 let, novinářka
Žurnalistika prochází krizí důvěry – a právě mladí novináři, kteří kombinují profesionalitu, digitální prostředí a odvahu, jsou klíčoví. Její zařazení symbolizuje, že kvalitní média jsou stále páteří demokracie. Zdislava se prosadila ve světě žurnalistiky s odvahou a profesionalitou. Její práce je ukázkou, že kvalitní novinařina může mít významný vliv na veřejnou debatu. Naposledy odhalila starší nenávistné příspěvky poslance Filipa Turka (Motoristé sobě) na sociálních sítích.
Josef Trojan
25 let, herec
Talentovaný herec, který si získal pozornost nejen v divadle a filmu, ale i díky svému vlivu na sociálních sítích. Je inspirací pro mladé tvůrce, kteří chtějí propojit umění s podnikatelským přístupem. Josef je symbolem toho, že umění dnes není uzavřený svět, ale součást širšího veřejného prostoru a diskuse.
Lukáš Provod
29 let, fotbalista
Talentovaný sportovec, který exceluje ve fotbale a přináší inspiraci mladým sportovcům. Jeho angažmá ukazuje, že i sportovci mohou být multiplatformními lídry. Nejde jen o sportovní výkon. Vrcholoví sportovci jsou dnes v rolích modelů, mediálních osobností a vlivných aktérů mimo hřiště. Jeho zařazení dává smysl jako symbol toho, že sport formuje společnost i mimo stadion.
Simona Lewandovska
26 let, herečka
Patří k herečkám, které si rychle vybudovaly respekt nejen popularitou, ale i hereckou kvalitou. Objevuje se v projektech, které oslovují mladší publikum, ale zároveň drží profesionální úroveň, kterou oceňuje i odborné prostředí. Forbes tím říká: kultura je plnohodnotná součást společenského vlivu. Postavy, které ztvárňuje, často nejsou pasivní nebo stereotypní. Nová vlna české audiovize pracuje s komplexnějšími ženskými postavami – a právě takové herečky pomáhají měnit, jak jsou ženy zobrazovány na obrazovce.
Metoděj Jílek
19 let, rychlobruslař
Patří mezi nejvýraznější talenty českého rychlobruslení. Dostat se na špičku v individuálním, extrémně náročném sportu vyžaduje roky systematické práce, disciplíny a psychické odolnosti. Forbes jeho umístěním oceňuje dlouhodobé nasazení, ne jednorázový úspěch. Nejde o mediální hvězdu, ale o reprezentanta generace, která buduje kariéru systematicky, profesionálně a bez skandálů. Na právě začínající zimní olympiádě může zažít medailový úspěch.
Dominik Unčovský
29 let, šéfkuchař
Patří k mladým šéfkuchařům, kteří nevnímají gastronomii jen jako provoz, ale jako autorskou tvorbu. Forbes tím oceňuje profesní excelenci v oboru, kde se špička buduje roky. Nová generace kuchařů pracuje se sezónností, lokálními dodavateli a minimalizací odpadu. Takový přístup odráží širší společenský trend: jídlo není jen produkt, ale hodnotový postoj. Šéfkuchaři dnes formují kulturní identitu stejně jako umělci. To, jak vaří, vypráví příběh o místě, odkud pocházejí. Forbes výběrem ukazuje, že kuchyně je součástí kreativní ekonomiky, ne jen služba.
Forbes 30 pod 30
Více o samotném projektu 30 pod 30, jeho kategoriích i výběrovém procesu najdete na oficiálních stránkách Forbes, kde jsou přehledně zpracované profily všech oceněných. Další inspirativní a vlivné mladé Čechy, kteří hýbou byznysem, kulturou i společností, pak redakce pravidelně představuje na webu v průběhu celého roku.
Zdroj: Forbes
