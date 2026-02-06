Přeskočit na obsah
Josef Trojan, Lukáš Provod i „Zdíša“: Kdo jsou mladí Češi, kteří mění svět už před třicítkou

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Časopis Forbes každý rok vybírá třicítku lidí do 30 let, kteří výrazně hýbou byznysem, kulturou, vědou i společností. Nejde jen o seznam jmen, ale o náhled do budoucnosti – kdo ji bude formovat a jakým směrem se svět může posunout. Společné mají jedno: energii, nápady, odvahu bourat stereotypy a ukazovat, že věk může být výhodou, ne překážkou. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.

Rozárie Haškovcová

23 let, environmentální aktivistka

Rozárie HaškovcováFoto: Profimedia

Rozárie se věnuje environmentálnímu aktivismu s cílem upozornit na klimatické změny a udržitelnost. Je jednou z nejmladších tváří české scény Forbes 30 pod 30 2026, která reprezentuje generaci, pro niž není udržitelnost trend, ale základní životní rámec. Propojuje environmentální témata s edukací i kampaněmi směrem k veřejnosti.

Zdroj: Forbes

