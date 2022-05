Jméno firmy je základem úspěchu, láká zákazníky, obchodní partnery i zaměstnance

Dobrá pověst a reputace v oboru je pro firmy a živnostníky správným klíčem k úspěchu a také nejspolehlivější a nejméně nákladnou formou propagace.

Právě teď mají firmy a živnostníci příležitost podpořit svoji značku, udělat si skvělou reklamu a seznámit se s novými obchodními partnery. 17. ročník podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku startuje!

Do soutěží se mohou přihlásit malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,7 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů. V roce 2021 tak učinilo na tři tisíce podnikatelů. Zájemci o účast v letošním ročníku soutěží se mohou do 17. června přihlásit zde na webu firmaroku.cz.

Podnikatelské subjekty mohou být do soutěží také nominovány, třeba svými známými, kolegy, zaměstnanci nebo zákazníky. Účast v soutěžích je zcela bezplatná, soutěžící nehradí žádný poplatek. Registrace zabere jen pár chvil a ty určitě budou stát za to. Prvních sto přihlášených získá jako bonus roční předplatné Hospodářských novin, které jsou vyhlašovatelem soutěží.

A jak to celé funguje? Registrovaný účastník soutěže vyplní přihlášku, ve které popíše své podnikání. Pokud vše klapne a soutěžící je vybrán jako finalista krajského kola, získává možnost prezentovat své podnikání na regionální úrovni. Slavnostní vyhlášení krajských výsledků proběhne živě v září a říjnu letošního roku v každém regionu České republiky. O postupu rozhoduje krajská porota, přítomni jsou také regionální novináři. Vítěz z každého kraje postoupí do celorepublikového finále, v němž bude udělena Cena Hospodářských novin Firma roku 2022 a Živnostník roku 2022. Vyhlášení celkových vítězů proběhne v prosinci na pražském Žofíně za přítomnosti kamer České televize.

V loňském roce příležitosti maximálně využila a kategorii MONETA Živnostník roku vyhrála obuvnice Eva Klabalová. "Měla jsem v továrně štěstí na skvělé lidi, kteří mi velmi pomohli. Výsledkem jsou tenisky značky Kave Footware vyráběné lokálně ve Zlíně, s pomocí existujícího strojního vybavení, ze zbytkových a odpadních materiálů," říká Eva Klabalová. Sama studovala design a technologii obuvi nejen v České republice, ale také v zahraničí. Jejím cílem je vyrábět udržitelně takové produkty, aby jejich výroba měla minimální dopad na životní prostředí a minimalizovala se uhlíková stopa. Díky inovativní technologii zpracování je každá teniska barevným unikátem.

Vítězem soutěžní kategorie IBM Firma roku se vloni na slavnostním galavečeru na pražském Žofíně stala brněnská firma Phonexia. Ta nabízí unikátní technologii, která jako první na světě pro identifikaci mluvčího používá výhradně neuronové sítě s cílem dosáhnout nejvyšší přesnosti a rychlosti. Dokáže podle hlasu rozpoznat identitu mluvčího, jeho pohlaví, mluvený jazyk či přepsat řeč do textu. Pro kontaktní centra finančních institucí nabízí špičkové řešení pro takzvanou pasivní hlasovou biometrii, jež dokáže hlas volajícího verifikovat za pouhé tři sekundy s přesností více než 92 %. Firma poskytuje služby pro kontaktní centra, finanční instituce a organizace bojující s kriminalitou ve více než šedesáti zemích. "Firma organicky roste a může se spolehnout na znalosti největších českých a zahraničních odborníků v oblasti hlasové biometrie. Phonexia dělá z dnešního science fiction realitu zítřka," říká ředitel Michal Hrabí.

