„Jízdu na kole čeká po sto letech revoluce“, říká Luboš Kvapil, zakladatel velkoobchodu CYKLOMAX

Nové modely elektrokol změní od základu nejen zážitky na kole, ale i třeba městkou dopravu a architekturu. Jsme připraveni na úplně nové myšlení?

To, co nás všechny čeká při cestě do práce, rodinném výletě, sportovním výkonu, nebo adrenalinovém zážitku bude velmi brzy zcela jiná realita. Díky sofistikovaným elektropohonům moderních kol se mění naše návyky i města.

Při příležitosti 25 výročí založení cyklistického velkoobchodu CykloMAX jsme vyzpovídali jeho zakladatele Luboše Kvapila.

"Jak vnímáte současné zvyky Čechů a jejich vztah ke kolu?"

Mě samozřejmě těší, že žijeme v Čechách, kde minimálně jedno kolo má snad každý a svůj volný čas nejraději tráví právě na kole. Co je skutečně revoluční novinkou, je elektropohon, který přináší obrovské možnosti celé populaci. Elektrokolo může na jedné straně plnit výtečnou roli rehabilitace pro dříve narozené a na druhé straně nástroj čirého adrenalinu v nově vybudovaných bikeparcích.

"Je to natolik razantní rozdíl, že se mluví o revoluci v cyklistice?"

Z našich zkušeností z posledních sezón se určitě dá mluvit o revolučních změnách. Každý den přichází z terénu nové inspirativní příběhy lidí, kteří např. vyměnili 2. auto v rodině za elektrokolo. Pro páry i skupiny cyklistů je elektrokolo skvělý nástroj, který spojuje jezdce s rozdílnou kondicí. Navíc se ukazuje, že na elektrokole vyjíždí lidé mnohem častěji, než měli dříve ve zvyku. Elekrocyklista může být v sedle 9 měsíců v roce, při mírných zimách i celoročně.

"A jak jste na takové změny připraveni v cyklistickém velkoobchodu?"

Připravili jsme se velmi důkladně nejen na změny nejen v sortimentu, ale i v nákupních zvyklostech. Mluvím o stále rostoucích počtech modelových řad elektrokol značky Rock Machine, o speciálních řetězech, pláštích, brzdových komponentech naší vlastní značky MAX1 vyvinutých pro elektrokola. Jako výhradní distributor elektrokol a kol Rock Machine na českém trhu máme jedinečnou možnost ovlivňovat skladbu a parametry kol, která se vyvíjejí a vyrábějí v České republice - v Kopřivnici.

"To je o kolech Rock Machine asi málo známá skutečnost, že je to domácí značka?"

Ano, mnoho lidí vnímá značku Rock Machine spíše jako americkou, ale kola se doopravdy začala v roce 1994 vyvíjet a vyrábět v Čechách. Následovalo zhruba šesti leté období, kdy se vývoj přestěhoval do kolébky cyklistiky - na Floridu a od července 2009 se opět značka vrátila zpět do České republiky.

Sídlo velkoobchodu s cyklomateriálem společnosti CykloMAX, spol. s r.o.

Originální produkty vlastní značky MAX1 vznikají právě zde.