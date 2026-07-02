Šunka k svačině nebo slanina k víkendové snídani patří pro mnoho lidí k běžnému jídelníčku. Právě zpracované maso je ale dlouhodobě spojováno se zvýšeným rizikem některých druhů rakoviny. Nová studie nyní naznačuje, že jednoduchý zvyk po jídle – nebo správně zvolená kombinace potravin – by mohl část těchto škodlivých chemických reakcí v těle pomoci omezit.
Uzeniny patří k potravinám, které odborníci doporučují jíst spíše s mírou. Důvodem není jen jejich obsah soli nebo tuku, ale také dusitany používané při výrobě. Právě ty dodávají šunce, salámům nebo slanině typickou růžovou barvu a prodlužují jejich trvanlivost. V žaludku se však mohou za určitých podmínek přeměňovat na sloučeniny označované jako nitrosaminy, které jsou dlouhodobě spojovány se zvýšeným rizikem některých nádorových onemocnění.
Neznamená to, že by každý plátek šunky představoval zdravotní hrozbu. Vědci se ale už několik desetiletí snaží pochopit, proč jsou výsledky výzkumů zaměřených na vztah mezi dusitany a rakovinou často rozporuplné. Nová práce odborníků z kanadské University of Waterloo přichází s možným vysvětlením: významnou roli podle ní může hrát vitamin C.
Výzkumníci vytvořili podrobný matematický model lidského organismu, který simuloval dění ve slinných žlázách, žaludku, tenkém střevě i krevní plazmě. Zkoumali, jak se dusičnany a dusitany po jídle pohybují tělem, jaké chemické reakce podstupují a jak do nich zasahuje přítomnost vitaminu C.
Právě ten se ukázal jako důležitý faktor. Model naznačuje, že pokud se vitamin C nachází ve stejném jídle jako dusičnany – například v listové zelenině nebo špenátu – může omezovat vznik nitrosačních produktů, tedy látek spojovaných se zvýšeným rizikem rakoviny. To by zároveň mohlo vysvětlovat, proč dusičnany přirozeně obsažené v zelenině nepředstavují stejné riziko jako dusitany přidávané do zpracovaného masa.
Podle autorů studie může mít význam i načasování. Simulace ukázaly, že pravidelné užití doplňku s vitaminem C po jídle by mohlo mírně snížit tvorbu těchto potenciálně škodlivých látek po konzumaci uzenin.
„Céčko“ je citlivé na teplo
„Od devadesátých let vědci zkoumají souvislost mezi rakovinou a těmito sloučeninami, přičemž výsledky byly často rozporné,“ uvedl první autor studie Gordon McNicol z University of Waterloo. „Naše práce naznačuje, že přítomnost vitaminu C ve stravě může tyto nesrovnalosti pomoci vysvětlit.“
Výzkumníci zároveň upozorňují, že nejde o klinickou studii provedenou na lidech, ale o velmi detailní matematický model založený na dosavadních vědeckých poznatcích. Výsledky proto nelze chápat jako důkaz, že vitamin C dokáže zabránit vzniku rakoviny nebo zcela eliminovat zdravotní rizika spojená s konzumací uzenin.
Přesto podle autorů představuje studie důležitý krok k pochopení procesů, které v lidském organismu probíhají po jídle.
„Tato práce poskytuje mechanistickou mapu pro budoucí klinické a laboratorní studie tím, že identifikuje klíčové faktory ovlivňující tyto potenciálně škodlivé chemické reakce, včetně příjmu dusitanů, antioxidantů, načasování jídel, podmínek v žaludku a aktivity ústního mikrobiomu,“ dodává profesorka Anita Laytonová z University of Waterloo. Podle ní může model pomoci vědcům navrhnout cílenější experimenty a lépe určit, kdy a u koho jsou tyto chemické reakce nejpravděpodobnější.
Vitamin C přitom není nutné získávat pouze z doplňků stravy. Přirozeně ho obsahují například citrusy, kiwi, paprika, bobulovité ovoce nebo listová zelenina. Odborníci připomínají, že jde o látku citlivou na teplo, a proto dlouhé vaření může její obsah v potravinách výrazně snížit.
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Zdroj: Journal of Theoretical Biology, University of Waterloo, Healthandme
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