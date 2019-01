Jíst zdravě je téměř nemožné. Ročně může kvůli potravinám zemřít až pět milionů lidí

Konec sladkých nápojů, polotovarů i masa. Lidé mění jídelníček nejen kvůli zdravému stravování, ale začínají si uvědomovat i jeho ekologickou stopu. Jenže podle zprávy ze Světového ekonomického fóra to pořád nestačí, píše deník The Huffington Post.

Daleko důležitější je totiž, jakým způsobem se potraviny vyrábějí a odkud pocházejí.

Studie upozorňuje, že na následky nekvalitní stravy by podle odhadů mohlo do roku 2050 ročně zemřít až pět milionů lidí. Škodlivé látky v jídle způsobují srdeční choroby, mrtvice nebo cukrovku.

"Potraviny se v dnešní době vyrábějí neekologicky a neekonomicky, navíc způsobují vážné zdravotní problémy," říká zakladatelka nadace podporující princip takzvané kruhové ekonomiky Ellena MacArthurová.

Zpráva upozornila na nadužívání antibiotik v chovech zvířat, což v budoucnu výrazně zkomplikuje léčbu i běžných infekcí u lidí. Varuje i před pesticidy, které mohou způsobit rakovinu, astma či psychické poruchy.

Autoři studie proto vybízejí lidi, aby se více zajímali o původ potravin, které jim končí na jídelním stole. Apelují také na obyvatele větších měst, aby se snažili nakupovat především u lokálních producentů.

Jako alternativní řešení nabízí podporu alternativních zemědělských metod, které se mohou uplatnit i v městském prostředí. Jednou z nich je třeba technologie zvaná aquaponie (ekosystém, ve kterém se v symbióze chovají ryby a pěstují rostliny, pozn. red.). Díky ní například střešní zahrada Femme Abattoir v Bruselu vyprodukuje až 38 tun ryb ročně.

"Potřebujeme vizi a nápad, jak vypěstovat potraviny, které nebudou zatěžovat životní prostředí a zároveň budou i prospěšné pro lidské zdraví," komentovala výsledky zprávy lékařka a spoluzakladatelka neziskové organizace EAT Gunhilda Stordalenová.

Video: Člověk by měl denně sníst dvě kila jídla, tvrdí expertka