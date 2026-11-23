Recept slibuje oběd za patnáct minut, jenže příprava nakonec zabere hodinu. Když se navíc jídlo nepovede, chuť do vaření rychle mizí. Tvůrkyně Anna Částková proto ukazuje, že domácí vaření nemusí být složité – stačí si suroviny připravit předem a využít jednu várku na několik různých jídel.
Kdo někdy hledal na internetu inspiraci na rychlý oběd, nejspíš narazil na recept slibující jednoduchý postup s pár surovinami a jídlo hotové za chvilku. Jenže realita bývá jiná. Z chutné rychlovky se stane nezdařilý pokus, který zabere drahocenný čas.
Právě taková zkušenost dokáže chuť do vaření spolehlivě pokazit. Anna Částková, která na sociálních sítích inspiruje k přípravě domácích jídel, se proto snaží, aby její recepty odpovídaly tomu, co skutečně slibují. Pro mnohé sledující jsou tak oblíbenou záchranou.
„Spousta receptů se na první pohled tváří jako snadná a rychle hotová. Realita je ale většinou jiná. Když pak člověk dva nebo tři takové recepty vyzkouší a místo patnácti minut stráví v kuchyni celé dopoledne, a ještě není s výsledkem spokojený, prostě ho to odradí,“ popisuje. U svých receptů si proto dává záležet na podrobném postupu, aby bylo jasné, co a kdy udělat, a uvádí reálnou dobu přípravy i samotného vaření. To má podle ní být především zábava a forma terapie.
Pro Annu je vaření skutečně terapií, zábavou i láskou. Už od dětství.
Od babiččiny kuchyně k tisícům sledujících
Každý víkend trávila u babičky, které pomáhala připravovat nedělní obědy i jednoduché moučníky. Právě tehdy se začala rodit vášeň, která ji provází dodnes – a nějakou dobu dokonce živí.
Když na konci roku 2023 začala na Instagramu své recepty zveřejňovat, stanovila si jasnou hranici. Pokud do konce následujícího roku nezíská alespoň deset tisíc sledujících, chtěla s tvorbou skončit. Důvod byl prostý: příprava obsahu zabírá spoustu času a není jen bezstarostnou zábavou. Nakonec ale nemusela čekat až do konce roku 2024. Hranici deseti tisíc sledujících překonala už na jaře. Její profil přitom nerostl díky jedinému virálnímu příspěvku, ale postupně.
Fanoušky si získala právě proto, že sází především na běžné suroviny a recepty bez složitých postupů. Největší oblibě se těší variace na české klasiky. Sledující lákají například kynuté koláče s drobenkou nebo odlehčenější verze smaženého sýra s kroketami, mezi nejpopulárnější recepty na jejím blogu pak patří kuře na paprice, skořicové rolky a čokoládové brownies. Pokud člověk hledá skutečně rychlé a zároveň syté jídlo, Anna doporučuje indické kuře z jedné pánve.
Jednou uvařit, víckrát si pochutnat
Anna však nesdílí jen recepty, ale i praktické tipy. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak si usnadnit práci v kuchyni, je připravit si všechno ještě před zapnutím sporáku. Pro tento postup se používá francouzský výraz mise en place. V praxi to znamená mít nachystané suroviny, odměřené ingredience i potřebné nádobí. „Díky tomu se vám uprostřed vaření nestane, že vám něco chybí. Zároveň vím, že pak jde vaření mnohem lépe od ruky,“ doplňuje.
Další její pravidlo je ještě praktičtější: nevařit každý den úplně od nuly. „Když už se člověk pustí do přípravy oběda, může rovnou udělat větší množství a část si nechat na další den. To ale neznamená, že musí rodině servírovat dvakrát stejný pokrm. Upečené kuře lze první den podávat s rýží a zeleninou, druhý den z něj připravit náplň do tortilly, přidat ho do salátu nebo použít do těstovin. Stačí změnit přílohu či způsob podávání a ze stejných surovin vznikne jiné jídlo,“ vysvětluje.
Podobně funguje příprava jednotlivých částí jídel dopředu. Anna doporučuje uvařit více rýže, upéct plech zeleniny nebo si připravit maso a dip. Během týdne pak můžete suroviny různě kombinovat a sestavit oběd bez zdlouhavého vaření. Právě takové plánování ušetří čas zejména ve dnech, kdy se člověku nechce stát dlouho u plotny, ale zároveň si chce dopřát domácí jídlo.
Aby jídlo déle zasytilo
Při sestavování receptů se tvůrkyně zaměřuje také na jejich složení. Dbá na to, aby pokrmy obsahovaly sacharidy, tuky i bílkoviny. Samotné pečivo, ovoce nebo kousek čokolády sice rychle dodají energii, nemusí však zasytit na dlouhou dobu.
„Proto doporučuji doplnit je například vejci, jogurtem, luštěninami, masem, sýrem nebo ořechy. Z obyčejné svačiny se tak může stát vydatnější jídlo, které lépe odpovídá tomu, co člověk potřebuje,“ dodává. Často tak stačí přemýšlet nad tím, co už máme doma, a jednotlivé suroviny vhodně zkombinovat.
Za tyto recepty by dala ruku do ohně
Pokud by měla doporučit tři jídla, která stojí za vyzkoušení, na prvním místě by bylo její kuře na paprice. Právě tento recept patří na blogu k nejoblíbenějším. Dalšími tipy jsou pečené batáty s mletým masem a avokádem a krůtí karbanátky s mrkví a bramborovou kaší. Kdo dává přednost sladkému, neměl by podle ní vynechat kynuté koláče s drobenkou, poctivé máslové loupáky nebo čokoládovou bábovku.
Její přístup k vaření se dá shrnout jednoduše: není potřeba každý den vymýšlet složité menu ani trávit hodiny u sporáku. Pomůže plánování, dobře rozepsaný recept a ochota využít suroviny na více způsobů. Domácí vaření pak nemusí být závodem s časem, ale příjemnou součástí dne.
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Zdroj: autorský článek, Instagram Anny Částkové
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