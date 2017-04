Jídlo v letadlech bych nepozřel ani náhodou, říká slavný šéfkuchař. Sám přitom vařil pro aerolinky

před 1 hodinou

Na adresu jídla podávaného na palubách letadel se nedávno negativně vyjádřil slavný šéfkuchař a televizní hvězda Gordon Ramsay. Pokrmy z letadel by nepozřel i proto, že sám deset let pracoval u singapurských aerolinek, a má tak přehled o tom, jak to se zásobováním fungovalo. Nepřesvědčily jej ani horentní sumy, které začaly letecké společnosti investovat do vylepšování svých jídelníčků.

Britský šéfkuchař a televizní celebrita Gordon Ramsay nedávno pro server Refinery29 upřímně prohlásil, že by nikdy nejedl jídlo podávané v letadlech. A to přes to, že jeho jméno nese mimo jiné taky restaurace Plane Food (Jídlo do letadla) na londýnském letišti Heathrow.

Ramsay totiž kdysi pracoval jako poradce pro singapurské aerolinky. "Pracoval jsem pro aerolinky deset let, takže vím, kde se jídlo skladovalo, kam se přesouvalo a jak dlouho trvalo, než se dostalo na palubu," uvedl šéfkuchař.

Aerolinky investují horentní sumy do chutnějších pokrmů

Držitele několika michelinských hvězd nepřesvědčilo ani to, že světové aerolinky v posledních letech investovaly horentní sumy do toho, aby kuchařské hvězdy vytvořily pro jejich pasažéry chutnější pokrmy.

Například Brit Heston Blumenthal, nositel Řádu britského impéria a majitel michelinské restaurace, připravuje jídlo pro British Airways. Joël Robuchon a Alain Ducass, oba přední francouzští šéfkuchaři, se zase starají o menu na linkách Air France.

Co tedy Gordon Ramsay jí, když někam letí? Pokud vyráží z Terminálu 5 na londýnském Heathrow, navštěvuje, jak jinak, svou vlastní restauraci. Jinak si kupuje jídlo v letištních delikatesách. "Výborná nabídka italského masa, malá sklenička červeného vína, pár plátků hrušky nebo jablka s parmazánem a cítím se jako prase v žitě," sdělil.

Ve vysokých nadmořských výškách nám chutná jinak

Čím to tedy je, že jídlo v letadlech nebývá dobré? Ve vysokých nadmořských výškách údajně chuťové buňky nefungují stejně jako na zemi. Při malé vlhkosti vzduchu totiž vysychají nosní dírky, a tlak vzduchu tak v podstatě deaktivuje chuťové pohárky. Proto letecké společnosti často volí slané a dušené nebo pikantní pokrmy.

Aerolinky při vymýšlení nového palubního menu jídlo a víno před podáváním pasažérům zkoušejí právě kvůli rozdílným chutím. Některé letecké společnosti dokonce zřizují speciální místnost v kuchyni, ve které simulují pobyt ve vzduchu, aby zjistily, jak jejich menu bude chutnat tisíce metrů nad zemí, píše The Telegraph.

Velkým problémem letadlové stravy je však zejména doprava a náklady. Obsloužit velké množství pasažérů jednoho letu bez kuchyně na palubě je totiž náročné, byť skoro nemožné. Vysvětlení podal například Jay Wacker, fyzik na Stanfordské univerzitě. "Popřemýšlejte o tom, že byste měli obsloužit 450 hostů na svatbě, a nezapomeňte, že nejbližší kuchyně byla v době servírování dvě hodiny daleko."

Pokrmy, které se neustále přihřívají, tak musí něco vydržet. Do toho má každý cestující jiné speciální požadavky - od vegetariánů, veganů a těhotných žen po alergiky. Aerolinky tak vybírají takové jídlo, které uspokojí pokud možno co nejvíce pasažérů bez újmy.

Obři na pražském letišti. Unikátní časosběr z návštěvy dvou největších letadel světa. | Video: Letiště Václava Havla | 01:07

autor: Magazín

Související články