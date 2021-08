Jezero s odrazem Dachsteinu nebo rokle s burácející vodou

Miroslava Kohoutová

Kam na výlet v regionu Schladming-Dachstein ?

Údolí tisíce pramenů. Tak se přezdívá regionu Schladming-Dachstein, který se nachází přibližně hodinu jízdy od Salcburku. Součástí rozmanité krajiny je 300 horských jezer a sto vodopádů. Od Schladmingu na západě až po oblast Grimming-Donnersbachtal na východě se rozprostírá široká turistická síť. Kdo by chtěl projít všechny zdejší značené trasy, musel by nachodit kolem tisícovky kilometrů.

Do itineráře s několika vykřičníky by si každý, kdo do oblasti zavítá, měl zapsat návštěvu ledovce Dachsteingletscher. Ten je se svými 2700 metry nad mořem nejvyšší horou Štýrska. V cestovním plánu by neměly chybět ale ani následující výlety.

Od salaše Ursprungalm k jezerům Giglachseen

Trasa, která vede k horským jezerům, začíná v malebné alpské vesničce Ursprungalm. Ta sama o sobě je již zážitkem. Roubenky zasazené do prostředí uprostřed tyčící se hory Steirische Kalkspitze a obklopené místními pastvinami, ze kterých jsou slyšet cinkající kravské zvonce, mají svého charakteristického genia loci. Cesta je dlouhá přes osm kilometrů a středně rychlou chůzí trvá kolem tří hodin. Z Ursprungalmu se stačí vydat po horské stezce č. 771, která vede až k jezerům.

Rokle Wörschachklamm

Nezapomenutelným zážitkem bude procházka po dřevěných chodnících romantickou roklí Wörschachklamm. Skály místy téměř svírají stezku a burácející voda ukazuje svoji sílu. U východu z rokle jsou na výběr další směry výletu. Pokračovat se dá k jezeru Spechtensee nebo ke zřícenině středověkého hradu Wolkenstein, který je zasazen na vyvýšeném místě uprostřed hustého lesa. Výhledy z něj si turisté užijí zvláště na podzim, kdy stromy září všemi barvami.

Jezero Spiegelsee

Zrcadlové jezero, ve kterém se odrážejí stěny masivu Dachstein, patří k nejkrásnějším jezerům v regionu. Není určené ke koupání, zato přímo vybízí k zastavení. Zůstat chvíli stát a nechat v sobě plynout atmosféru. Tu v létě dokreslují v okolí naplno rozkvetlé rododendrony, na podzim zase zlatožluté modříny.

Hora Deneck

Světlo, které proráží mraky a okolní hory, maluje svou vlastní paletou barev. Takový může být výhled z hory Deneck při východu slunce. V té chvíli člověk zapomene i na posledních prudkých sto výškových metrů, které mu daly pořádně zabrat. Cesta na vrchol hory Deneck vede kolem tří jezer a hned první - Unterer Kaltenbachsee - se objevuje po prvním příkrém stoupání.

Hřebenová túra přes Schladmingské Taury

Jedna z nejkrásnějších vícedenních túr v Alpách vede přírodou kotle Klafferkessel ve výšce 2300 metrů nad mořem. Cesta je rozložena do sedmi přibližně šestihodinových etap. Vede kolem nedotčených horských potoků, několika vodopádů a okouzlujících malých jezírek. Je náročná, proto by se na ni neměli vydávat turisté, kteří nemají dobrou kondici a trpí závratěmi. Hřebenovka je vhodná pro lovce zážitků od 15 let. Pro mladší ročníky je určena čtyřdenní túra Obertal s malebnými jezery Landauersee a Duisitzkarsee.